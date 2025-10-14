Στις 2017, η Αμερικανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια Άλισα Μιλάνο δημοσιεύει στο Twitter ένα μήνυμα που έμελλε να αλλάξει την Ιστορία των κοινωνικών κινημάτων. «Αν έχεις υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή επίθεση, γράψε «me too» ως απάντηση σε αυτό το tweet» («If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet»), έγραψε, καλώντας τις γυναίκες να μοιραστούν δημόσια τις εμπειρίες τους από σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση. Μέσα σε λίγες ώρες, το hashtag #MeToo κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατομμύρια γυναίκες (και άνδρες) σε όλο τον κόσμο να σπάνε τη σιωπή τους.

Η φράση «Me Too» είχε χρησιμοποιηθεί ήδη από το 2006 από την ακτιβίστρια Ταράνα Μπερκ, ως κίνημα ενδυνάμωσης μαύρων γυναικών που είχαν υποστεί κακοποίηση. Όμως το tweet της Μιλάνο, μέσα στο εκρηκτικό κλίμα των αποκαλύψεων για τον παραγωγό Χάρβεϊ Γουάινστιν και τη βιομηχανία του Χόλιγουντ, λειτούργησε σαν σπίθα που άναψε παγκόσμια φωτιά.

Η Ταράνα Μπερκ και η Άλισα Μιλάνο, μορφές του κινήματος #MeToo, αποχωρούν χέρι-χέρι από την ακρόαση της Γερουσίας στην Ουάσιγκτον (27 Σεπτεμβρίου 2018)

Σε ελάχιστο χρόνο, το #MeToo μετατράπηκε από διαδικτυακή ανάρτηση σε κοινωνικό φαινόμενο με τεράστια επιρροή. Έφερε στο φως χιλιάδες υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης, εκμετάλλευσης εξουσίας και εργασιακής παρενόχλησης, όχι μόνο στον χώρο του θεάματος αλλά και στην πολιτική, τον αθλητισμό, τη δημοσιογραφία και τις επιχειρήσεις. Εκατοντάδες ισχυροί άνδρες είδαν τη φήμη και τις καριέρες τους να καταρρέουν, ενώ η δημόσια συζήτηση γύρω από τη συναίνεση, την ισότητα και τη θέση των γυναικών στην εργασία άλλαξε ριζικά.

Το κίνημα οδήγησε σε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις σε πολλές χώρες, σε νέες πολιτικές κατά της παρενόχλησης σε οργανισμούς και εταιρείες, αλλά και σε μια βαθύτερη αλλαγή νοοτροπίας: ότι η σιωπή δεν είναι πια επιλογή. Παράλληλα, προκάλεσε αντιδράσεις και αμφισβητήσεις, ανοίγοντας έναν δύσκολο αλλά αναγκαίο διάλογο για τα όρια της δημόσιας καταγγελίας και την ισορροπία μεταξύ δικαιοσύνης και κοινωνικής πίεσης.

Από τότε, η φράση «Me too» έγινε σύμβολο αλληλεγγύης, θάρρους και αφύπνισης. Ένα tweet 140 χαρακτήρων στάθηκε αρκετό για να ενώσει εκατομμύρια φωνές και να αλλάξει το πώς ο κόσμος αντιμετωπίζει τη σεξουαλική βία, τις έμφυλες διακρίσεις και τη γυναικεία αξιοπρέπεια στον 21ο αιώνα.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

533: Ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχηδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, επισφραγίζοντας τη δύναμη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπό τον Ιουστινιανό.

1815: Ο Ναπολέων Α΄ φτάνει εξόριστος στη νήσο της Αγίας Ελένης, όπου θα περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπό στενή επιτήρηση των Βρετανών.

1837: Ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, γνωστή αρχικά ως «Σχολείο των Τεχνών». Σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

1894: Ο Άλφρεντ Ντρέιφους, Γαλλοεβραίος λοχαγός, συλλαμβάνεται με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η υπόθεση προκαλεί τεράστια αναταραχή και διχασμό στη Γαλλία, με τον συγγραφέα Εμίλ Ζολά να υπερασπίζεται τον αξιωματικό στο περίφημο «Κατηγορώ» του.

1902: Ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρτικ ανακαλύπτει το Ασκληπιείο της Κω, έπειτα από πολυετείς ανασκαφές, φέρνοντας στο φως έναν από τους σημαντικότερους ιερούς χώρους της αρχαιότητας.

1940: Κάνει πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες η ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν «Ο Δικτάτορας», μια θαρραλέα αντιναζιστική σάτιρα που καταγγέλλει τον Χίτλερ και τον φασισμό μέσα από το χιούμορ και την ανθρωπιά.

1940: Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίσημα την επίθεση κατά της Ελλάδας, προετοιμάζοντας το μέτωπο που θα οδηγήσει στο Έπος του ’40.

1946: Ο Χέρμαν Γκέρινγκ, κορυφαίο στέλεχος του ναζιστικού καθεστώτος, αυτοκτονεί με δηλητήριο λίγο πριν την εκτέλεσή του, μετά την καταδίκη του στη Δίκη της Νυρεμβέργης.

1949: Τερματίζεται και τυπικά ο Εμφύλιος Πόλεμος στην Ελλάδα. Ο ραδιοσταθμός της «Ελεύθερης Ελλάδας» μεταδίδει την ανακοίνωση της προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης ότι ο Δημοκρατικός Στρατός σταματά τις επιχειρήσεις. Η χώρα βγαίνει βαθιά διχασμένη και εξαντλημένη.

1951: Κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ η τηλεοπτική σειρά «I Love Lucy», που θα γίνει θρυλική στην αμερικανική ποπ κουλτούρα και θα αλλάξει τον τρόπο παραγωγής των sitcom.

1954: Αρχίζει η κατασκευή των υπόγειων διαβάσεων κάτω από την πλατεία Ομονοίας, στο πλαίσιο των έργων εκσυγχρονισμού της πρωτεύουσας.

1962: Ξεσπά η Κρίση των Πυραύλων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι πληροφορείται την ύπαρξη σοβιετικών πυραυλικών βάσεων στην Κούβα, γεγονός που θα φέρει τον κόσμο στο χείλος ενός πυρηνικού πολέμου.

1964: Ο Νικίτα Κρούστσεφ καθαιρείται από την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης. Τη θέση του παίρνουν οι Αλεξέι Κοσύγκιν και Λεονίντ Μπρέζνιεφ, σηματοδοτώντας τη στροφή της ΕΣΣΔ σε πιο συντηρητική πορεία.

1969: Η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα από ελληνικό έδαφος γίνεται στο Καυταντζόγλειο της Θεσσαλονίκης, με περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη. Η Ελλάδα κερδίζει την Ελβετία με 4-1 στα προκριματικά του Μουντιάλ.

1969: Στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιείται το μεγάλο μορατόριουμ κατά του πολέμου του Βιετνάμ, με περισσότερους από δύο εκατομμύρια διαδηλωτές σε όλη τη χώρα.

1973: Η Ντόλι Πάρτον κυκλοφορεί το εμβληματικό τραγούδι «Jolene», που θα γίνει διεθνές χιτ και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια στην ιστορία της country μουσικής.

1976: Ένα εμπορικό πλοίο με 37 άτομα πλήρωμα εξαφανίζεται μυστηριωδώς στο Τρίγωνο των Βερμούδων, τροφοδοτώντας τους μύθους γύρω από τη «νεκρή ζώνη» του Ατλαντικού.

1989: Ο Γουέιν Γκρέτσκι ξεπερνά το ρεκόρ πόντων του Γκόρντι Χάου και γράφει ιστορία στο NHL, εδραιώνοντας τον τίτλο του ως «Μεγαλύτερος όλων των εποχών» στο χόκεϊ επί πάγου.

1990: Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ τιμάται με το Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή του στον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου και τη συμφιλίωση Ανατολής και Δύσης.

1993: Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στους Νέλσον Μαντέλα και Φρεντερίκ ντε Κλερκ για τον αγώνα τους ενάντια στο Απαρτχάιντ και την ειρηνική μετάβαση της Νότιας Αφρικής στη δημοκρατία.

1997: Ο Βρετανός πιλότος Άντι Γκριν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που σπάει το φράγμα του ήχου στη στεριά, οδηγώντας το υπερηχητικό όχημα ThrustSSC στην έρημο Black Rock της Νεβάδα. Επιτεύχθηκε ταχύτητα περίπου 1.228 χλμ/ώρα, ξεπερνώντας το όριο της ταχύτητας του ήχου και σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ..

1999: Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στην ανθρωπιστική οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», για το έργο της σε περιοχές πολέμου και κρίσεων σε όλο τον κόσμο.

2003: Η Κίνα εκτοξεύει το Shenzhou 5, την πρώτη της επανδρωμένη αποστολή στο Διάστημα, μπαίνοντας επίσημα στην κούρσα των διαστημικών δυνάμεων.

2017: Η ηθοποιός και ακτιβίστρια Άλισα Μιλάνo δημοσιεύει το tweet με το μήνυμα «Me too», καλώντας γυναίκες να μοιραστούν εμπειρίες παρενόχλησης. Μέσα σε λίγες ώρες γεννιέται το κίνημα #MeToo, που θα αλλάξει παγκοσμίως τον τρόπο που συζητείται η σεξουαλική βία και η ισότητα των φύλων.

Γεννήσεις

1810 – Σίμων Σίνας, Έλληνας τραπεζίτης, διπλωμάτης και εθνικός ευεργέτης, από τις εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνισμού της διασποράς. Γεννημένος στη Βιέννη, ανέπτυξε μεγάλη οικονομική και φιλανθρωπική δράση, συνεχίζοντας το έργο του πατέρα του, Γεωργίου Σίνα. Διετέλεσε πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστροουγγαρία και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του στη στήριξη των γραμμάτων και των επιστημών. Υπήρξε χρηματοδότης εμβληματικών έργων, όπως η Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο και η Σιναία Ακαδημία στη Ρουμανία. Η προσφορά του υπήρξε καθοριστική για την πνευματική και επιστημονική πρόοδο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους σημαντικότερους εθνικούς ευεργέτες.

1844 – Φρίντριχ Νίτσε (Friedrich Nietzsche), Γερμανός φιλόσοφος, ποιητής και στοχαστής, από τις πιο ριζοσπαστικές και επιδραστικές μορφές της σύγχρονης φιλοσοφίας. Γεννημένος στο Ρέκεν της Πρωσίας, ανέτρεψε τα παραδοσιακά αξιακά συστήματα, ασκώντας έντονη κριτική στον χριστιανισμό, την ηθική και τον δυτικό πολιτισμό. Μέσα από έργα όπως «Τάδε έφη Ζαρατούστρα», «Πέρα από το καλό και το κακό» και «Η γέννηση της τραγωδίας», διατύπωσε έννοιες όπως ο Υπεράνθρωπος, η Βούληση για δύναμη και ο Θάνατος του Θεού. Η σκέψη του άνοιξε τον δρόμο για την υπαρξιακή και μεταμοντέρνα φιλοσοφία, επηρεάζοντας βαθιά τη λογοτεχνία, την ψυχολογία και την τέχνη του 20ού αιώνα.

1926 – Μισέλ Φουκό (Michel Foucault), Γάλλος φιλόσοφος, ιστορικός των ιδεών και κοινωνικός στοχαστής, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μεταμοντέρνας σκέψης. Γεννημένος στο Πουατιέ, ανέλυσε πώς η εξουσία και η γνώση διαμορφώνουν τα κοινωνικά συστήματα και την ανθρώπινη ταυτότητα. Μέσα από έργα όπως «Η ιστορία της τρέλας», «Επιτήρηση και τιμωρία» και «Η ιστορία της σεξουαλικότητας», αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί —φυλακές, νοσοκομεία, σχολεία— λειτουργούν ως μηχανισμοί ελέγχου. Η σκέψη του επηρέασε καθοριστικά τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία και τις πολιτικές επιστήμες, καθιστώντας τον έναν από τους πιο ανατρεπτικούς διανοητές του 20ού αιώνα.

Θάνατοι

1917 – Μάτα Χάρι (Mata Hari), Ολλανδή χορεύτρια και κατάσκοπος, μία από τις πιο μυστηριώδεις και αμφιλεγόμενες μορφές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Γεννημένη ως Μαργκαρέτα Γκερτρουίντα Ζέλε το 1876, έγινε διάσημη στο Παρίσι για τους εξωτικούς της χορούς και τον αισθησιακό της χαρακτήρα, προσελκύοντας θαυμαστές από όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, κατηγορήθηκε ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Γερμανίας, αν και τα πραγματικά στοιχεία παραμένουν αμφισβητούμενα. Εκτελέστηκε από γαλλικό εκτελεστικό απόσπασμα στις 15 Οκτωβρίου 1917. Η ιστορία της, γεμάτη πάθος, ιντριγκες και τραγικό τέλος, ενέπνευσε πλήθος βιβλίων και ταινιών, καθιστώντας τη σύμβολο του μοιραίου θηλυκού.

1980 – Απόστολος Νικολαΐδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής, πετοσφαιριστής, προπονητής και διοικητικός παράγοντας, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου. Γεννημένος το 1896 στη Φιλιππούπολη, υπήρξε πολυαθλητής, αγωνιζόμενος με επιτυχία σε ποδόσφαιρο, βόλεϊ, στίβο και μπάσκετ. Ως παράγοντας συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του συλλόγου και στην ίδρυση πολλών τμημάτων του, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Υπήρξε επίσης πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και άνθρωπος με όραμα για τον ελληνικό αθλητισμό. Προς τιμήν του, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του, ως στάδιο Απόστολος Νικολαΐδης, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη ενός αυθεντικού πρωτοπόρου του ελληνικού αθλητισμού.

Λουκιανός, Λουκιανή

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Αγρότισσας

Διεθνής Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού

Ημέρα Υγείας του Μαστού

Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών