Η θέσπιση πανευρωπαϊκού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης είναι μακροπρόθεσμα η λύση που πρέπει να προκριθεί σε σχέση με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την Ελλάδα που έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα για την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στο διαδίκτυο.

Στην προσπάθεια αυτή, κεντρική θέση στις πολιτικές που προωθούνται έχουν η εξέταση ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης και συνακόλουθα η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όριο ψηφιακής ενηλικίωσης είναι η ηλικία από την οποία και κάτω θα απαγορεύεται η πρόσβαση των ανηλίκων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς γονική συγκατάθεση. Παράλληλα, και για να έχει νόημα ένα τέτοιο μέτρο, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να υποχρεούνται σε υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας όλων των χρηστών τους, και να μην αρκούνται στην «αυτοδήλωση» όπως ισχύει σήμερα.

Ήδη η σχετική Εθνική Στρατηγική, που παρουσιάστηκε από τον πρωθυπουργό τον Δεκέμβριο του 2024, περιείχε τις σχετικές προτάσεις. Μετά την παρουσίαση της Εθν. Στρατηγικής, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέλαβε να διεθνοποιήσει τις ελληνικές θέσεις. Με συντονισμένες δράσεις, όπως η παρουσίαση από τον υπουργό, Δημήτρη Παπαστεργίου, ενός non-paper που συνυπογράφηκε από πάνω από τα μισά Κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και η κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διαδικασία διαβούλευσης των νέων Κατευθυντήριων Γραμμών για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, οι ελληνικές θέσεις έγιναν ευρέως αποδεκτές.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε ειδική εφαρμογή για την επαλήθευση της ηλικίας (EU Age Verification App – Miniwallet). Στο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, η Ελλάδα εντάχθηκε από την πρώτη στιγμή. Η δυνατότητα ασφαλούς επαλήθευσης ηλικίας σε ψηφιακό περιβάλλον πρόκειται να είναι λειτουργική μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, και πρόκειται να εισαχθεί στις εφαρμογές KidsWallet και gov.gr Wallet. Η χρήση της δεν περιορίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά θα χρησιμοποιείται και για την επαλήθευση ηλικίας όπου αλλού αυτό απαιτείται σε ψηφιακό περιβάλλον, όπως για τη διαδικτυακή αγορά προϊόντων καπνού-αλκοόλ και για τα διαδικτυακά παίγνια.

«Στην Ελλάδα προχωράμε, εντάσσοντας έως τα τέλη Οκτωβρίου την ευρωπαϊκή τεχνική προσέγγιση για την επιβεβαίωση ηλικίας στο Kids Wallet, και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε και άλλες χώρες σε αυτή τη μετάβαση. Πιστεύω βαθιά ότι καμία τεχνολογική λύση δεν υποκαθιστά τον ρόλο των γονιών. Είναι αυτοί που δίνουν το παράδειγμα και τα όρια. Οφείλουμε, λοιπόν, να τους προσφέρουμε τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να βοηθούν τα παιδιά τους να σταθούν με ασφάλεια, ισορροπία και κριτική σκέψη μέσα στον ψηφιακό κόσμο», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συζήτηση για πιθανή θέση σε ισχύ πανευρωπαϊκού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήδη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν συγκάλεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, επιτροπή ειδικών για την εξακρίβωση αυτού του ορίου. Ο Δημήτρης Παπαστεργίου χαιρέτισε αυτή την εξέλιξη στο άτυπο Συμβούλιο υπουργών Τηλεπικοινωνιών που πραγματοποιήθηκε στη Δανία την προηγούμενη εβδομάδα.

«Η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο δεν είναι θέμα που μπορεί να περιμένει. Χρειάζεται να κινηθούμε άμεσα, με κοινό ευρωπαϊκό βηματισμό, ώστε οι ψηφιακές πλατφόρμες να εφαρμόσουν τον ενιαίο μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας, όπως αυτός έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας προστατεύονται πραγματικά από περιεχόμενο και υπηρεσίες που δεν αρμόζουν στην ηλικία τους. Αυτό ακριβώς ανέδειξα και την Παρασκευή στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Τηλεπικοινωνιών στο Χόρσενς της Δανίας», καταλήγει ο κ. Παπαστεργίου.