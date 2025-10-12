Νέα αεροπορική επιδρομή στην πόλη Κοσταντίνιφκα, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας (ανατολικά) πραγματοποίησαν οι Ρώσοι όπως ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Σερχίι Χορμπούνοφ μέσω Facebook χθες Σάββατο 11/10.

Δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν όταν κατευθυνόμενη βόμβα που ερρίφθη από αέρος έπεσε δίπλα σε ορθόδοξο ναό. Η εκκλησία υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τον κ. Χορμπούνοφ και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το dpa ακόμη ένας πολίτης υπέστη ελαφρά τραύματα όταν άλλη βόμβα έπεσε στην περιοχή. Εννέα σπίτια υπέστησαν ζημιές, πρόσθεσε.

Η πόλη απέχει μόλις μερικά χιλιόμετρα από το μέτωπο του πολέμου. Έχει υποστεί πλήγματα επανειλημμένα και μεγάλο μέρος της έχει καταστραφεί.