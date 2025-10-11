Συγκλονισμένο είναι το Ισραήλ από την τραγική είδηση ότι αυτοκτόνησε ένας επιζών από το φεστιβάλ Nova που αιματοκύλισε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, με τον άνδρα να βάζει φωτιά στον εαυτό του με μπιτόνι βενζίνης.

Ο νεκρός ονομάζεται Ρόεϊ Σάλεβ και έχασε τη σύντροφό του Μαπάλ Άνταμ στο φεστιβάλ Nova, όταν έγινε η επίθεση.

Σύμφωνα με τους Times of Israel ο άνδρας κατάφερε να επιζήσει, παρότι τραυματίστηκε σοβαρά, όμως τα εσωτερικά τραύματα δεν επουλώθηκαν ποτέ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε ζητήματα ψυχικής υγείας, καθώς δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον χαμό της συντρόφου του, ενώ λίγες μέρες πριν την επίθεση της Χαμάς, είχε αυτοκτονήσει η μητέρα του.

Ο Ρόεϊ Σάλεβ και η σύντροφός του Μαπάλ Άνταμ

Με βάση το ισραηλινό δημοσίευμα, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον Σάλεβ να αγοράζει ένα μπιτόνι βενζίνης από βενζινάδικο και λίγο αργότερα το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στις φλόγες σε έξοδο αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Νετάνια στο κεντρικό Ισραήλ. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για αυτοκτονία, με τον Σάλεβ να χρησιμοποιεί το μπιτόνι για να βάλει φωτιά στον εαυτό του.

Another 10/7 survivor committed suicide today. My heart is shattered…



When this war ends, I hope healing starts.



May your memory be a blessing Roei Shalev💔 pic.twitter.com/ip9BdNH7aP — Ashira Solomon עשירה סולומון (@ashira_solomon) October 10, 2025

Μάλιστα, λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή του, δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι «δεν μπορούσε να συνεχίσει» και ζητούσε συγχώρεση.

Η οργάνωση Nova Tribe Community, που εκπροσωπεί επιζώντες και οικογένειες των θυμάτων της σφαγής του φεστιβάλ, εξέφρασε τη θλίψη της, δηλώνοντας ότι «σκύβει το κεφάλι με την καρδιά συντετριμμένη, στο βαθύτερο πένθος για τον άδικο χαμό του αγαπημένου μας φίλου Ρόεϊ Σάλεβ».

Η οργάνωση απηύθυνε επίσης έκκληση για συνεχή ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψυχικές επιπτώσεις στους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων. «Έχουμε υπομείνει τόσο πολύ πόνο αυτά τα δύο χρόνια και θα αντέξουμε και αυτή την αδιανόητη θλίψη μαζί. Πολλοί επιζώντες εξακολουθούν να βιώνουν αφόρητες στιγμές μετά τις 7 Οκτωβρίου. Καλούμε όλους να παραμείνουν σε εγρήγορση και ευαισθησία απέναντι στην ψυχική τους κατάσταση», αναφέρεται στη δήλωση.