Η Deloitte συμφώνησε να επιστρέψει μέρος της αμοιβής που είχε λάβει από την αυστραλιανή κυβέρνηση, ύψους περίπου 440.000 δολαρίων Αυστραλίας, για μία έκθεση η οποία βρέθηκε ότι περιείχε σοβαρά σφάλματα, μερικά από τα οποία αποδίδονται στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η έκθεση, που κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2025 ως μέρος ενός έργου αξιολόγησης του συστήματος κυρώσεων για ανέργους, περιείχε παραπομπές σε ανύπαρκτες πανεπιστημιακές μελέτες, ακόμη και μια πλαστή απόφαση δικαστηρίου, όπως αναφέρει ο Guardian. Ο ακαδημαϊκός Κρίστοφερ Ραντζ τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπέπεσε σε αυτό που ονομάζεται “hallucination”, δηλαδή δημιούργησε πιστευτές, αλλά ψευδείς, πληροφορίες.

Στην αναθεωρημένη έκδοση της έκθεσης, αφαιρέθηκαν ή διορθώθηκαν πολλές από τις λανθασμένες παραπομπές, ενώ προστέθηκε και σημείωση ότι μέρος της συγγραφής είχε γίνει με τη χρήση του εργαλείου Azure OpenAI GPT‑4o, σε ασφαλές περιβάλλον του υπουργείου. Παρά τις διορθώσεις, η Deloitte υποστηρίζει ότι «οι αλλαγές δεν επηρεάζουν το περιεχόμενο, τα πορίσματα ή τις προτάσεις της έκθεσης».

Η υπόθεση προκάλεσε την οργή της αντιπολίτευσης. Η γερουσιαστής του Εργατικού Κόμματος, Ντέμπορα Ο’Νιλ, σχολίασε δηκτικά:

«Φαίνεται πως η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς… Η Deloitte έχει πρόβλημα ανθρώπινης νοημοσύνης. Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τόσο θλιβερό. Όσοι συμβάλλονται με τέτοιες εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς ποιος κάνει τη δουλειά – άνθρωποι ή αλγόριθμοι». Το Υπουργείο Απασχόλησης επιβεβαίωσε ότι η Deloitte θα επιστρέψει την τελευταία δόση του συμβολαίου.