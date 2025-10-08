Καθ’ οδόν προς την Τουρκία, μετά τη συμμετοχή του στη σύνοδο του Οργανισμού των Τουρκογενών Κρατών στο Αζερμπαϊτζάν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν. Ανάμεσα στα θέματα που σχολίασε ήταν και το ζήτημα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, για το οποίο, όπως είπε, έλαβε θετικά μηνύματα κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι απαραίτητες τεχνικές επαφές για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων γίνονται σε όλα τα επίπεδα», σημείωσε και εξέφρασε την ελπίδα ότι τελικά θα επιλυθεί το ζήτημα F-35 και θα αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA.

Επιπλέον, τόνισε, η Τουρκία είναι «εταίρος σε αυτό το πρόγραμμα, έχει πληρώσει τα χρήματα και έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της» και υποστήριξε επίσης ότι «οι λόγοι αποκλεισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα δεν έχουν καμία νομιμότητα. Αυτό το είχε ήδη αναφέρει έμμεσα και ο κ. Τραμπ».

«Η επίσκεψή μας (στις ΗΠΑ) σηματοδότησε μια νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον διάλογο και τη φιλία μεταξύ μας», συμπλήρωσε ο Ερντογάν.