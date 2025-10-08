Μια 31χρονη μητέρα από το Τέξας συνελήφθη, καθώς φέρεται να πυροβόλησε τα τέσσερα παιδιά της, σκοτώνοντας τα δύο από αυτά.

Η Ονίντα Ρομέλους (Oninda Romelus) ταυτοποιήθηκε από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπραζόρια ως η γυναίκα που συνελήφθη και κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες και δύο επιθέσεις με θανατηφόρο όπλο, έπειτα από το περιστατικό που σημειώθηκε στις 4 Οκτωβρίου, λίγο πριν τις 5 το πρωί.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Ρομέλους είναι μητέρα και των τεσσάρων παιδιών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, όλα εκ των οποίων δέχθηκαν πυροβολισμούς. Ο 13χρονος γιος και η 3χρονη κόρη της βρέθηκαν νεκροί στο σημείο, ενώ ο 8χρονος γιος και η 9χρονη κόρη της μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της περιοχής του Χιούστον, όπου την Κυριακή νοσηλεύονταν σε σταθερή κατάσταση.

«Η επίθεση πιστεύεται ότι σημειώθηκε μέσα στο όχημα», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη. «Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, άρχισαν αμέσως να παρέχουν πρώτες βοήθειες στα παιδιά μέχρι να φτάσει το ιατρικό προσωπικό. Οι γρήγορες ενέργειες των αστυνομικών εκτιμάται ότι έσωσαν τη ζωή τουλάχιστον ενός παιδιού».

Τα δύο παιδιά που επέζησαν έχουν ήδη δώσει κατάθεση στις αρχές, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του toofab.

Σε προηγούμενη αναφορά, οι αστυνομικοί είχαν δηλώσει ότι η ίδια η μητέρα κάλεσε το 911 από κοντινό πρατήριο καυσίμων.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η εγγύηση της Ρομέλους έχει οριστεί στα 14 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί κίνητρο.

«Αυτή η τραγωδία συγκλόνισε την κοινότητά μας και όλοι νιώθουμε την απώλεια», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας, Μπο Στάλμαν. «Είμαι υπερήφανος για τους αστυνομικούς που με την άμεση ανταπόκρισή τους έκαναν τη διαφορά, και ευχαριστώ τους πολίτες της κομητείας Μπραζόρια και των γύρω περιοχών για τις προσευχές και τη στήριξή τους προς τα παιδιά και τους διασώστες μας».

Σύμφωνα με το FOX 26 Houston, η Ρομέλους είχε προηγούμενες συλλήψεις στη Τζόρτζια το 2022, για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, παραβίαση λωρίδας κυκλοφορίας και κατοχή μικρής ποσότητας μαριχουάνας.

Βάσει των δικαστικών αρχείων της Κομητείας Φαγέτ, φαίνεται πως παραδέχθηκε την ενοχή της για την κατηγορία οδήγησης υπό την επήρεια, ενώ οι άλλες δύο κατηγορίες απορρίφθηκαν.