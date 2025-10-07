Το όχημα που μετέφερε τον πρόεδρο του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, δέχθηκε επιθέσεις με πέτρες από συγκεντρωμένο πλήθος την Τρίτη την ώρα που έφτανε σε εκδήλωση στην επαρχία Κανιάρ.

Η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ινές Μανσάνο ανέφερε πως το αυτοκίνητο του Νομπόα έφερε «σημάδια από σφαίρες» και έκανε λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του προέδρου.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

Ο πρόεδρος του Ισημερινού δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση.

Οι αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις. «Σε βάρος των συλληφθέντων θα ασκηθεί δίωξη για τρομοκρατία και απόπειρα δολοφονίας», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση της προεδρίας του Ισημερινού στην πλατφόρμα Χ.