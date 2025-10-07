Κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας EL PAIS.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τρεις τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση.
Η περιοχή El Hileras έχει γεμίσει με ασθενοφόρα και περιπολικά της αστυνομίας.
🔴 ACTUALIZACIÓN | Hay al menos cuatro personas atrapadas y un herido grave que está siendo traslado en ambulancia, según la Policía Nacional, por el derrumbe parcial de un edificio en obras en el centro de Madrid https://t.co/mR09ewevpF pic.twitter.com/0zeEn1GWPr— EL PAÍS (@el_pais) October 7, 2025
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αυτή τη στιγμή στον τόπο του συμβάντος.
Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025
Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5