Κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας EL PAIS.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τρεις τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση.

Η περιοχή El Hileras έχει γεμίσει με ασθενοφόρα και περιπολικά της αστυνομίας.

🔴 ACTUALIZACIÓN | Hay al menos cuatro personas atrapadas y un herido grave que está siendo traslado en ambulancia, según la Policía Nacional, por el derrumbe parcial de un edificio en obras en el centro de Madrid https://t.co/mR09ewevpF pic.twitter.com/0zeEn1GWPr