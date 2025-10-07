Κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας EL PAIS.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τρεις τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση.

Η περιοχή El Hileras έχει γεμίσει με ασθενοφόρα και περιπολικά της αστυνομίας.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αυτή τη στιγμή στον τόπο του συμβάντος.