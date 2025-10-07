Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες, Δευτέρα, χωρίς να επικαλεστεί στοιχεία, ότι ανταρσία έχει εκδηλωθεί στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, καθώς επιδιώκει να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην πόλη για την αντιμετώπιση αυτού που περιγράφει ως αυξανόμενη εγκληματικότητα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τα σχόλια αυτά σε συνέντευξή του στο Newsmax.

Νωρίτερα χθες, ο Τραμπ είχε πει στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι μπορεί να επικαλεστεί το Νόμο περί Ανταρσίας του 1792, ο οποίος επιτρέπει στον στρατό να συμμετέχει άμεσα στην επιβολή του νόμου, κάτι για το οποίο δεν υπάρχει πρόσφατο προηγούμενο.

Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, το οποίο διοικείται από τους Δημοκρατικούς, εμποδίστηκε προσωρινά το σαββατοκύριακο από τη δικαιοσύνη.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη δυνατότητά του να επικαλεστεί το Νόμο περί Ανταρσίας του 19ου αιώνα και να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ένοπλες δυνάμεις εναντίον Αμερικανών πολιτών, κάτι που κατ’ αρχήν απαγορεύεται.

«Αν πρέπει να τον επικαλεστώ, θα το κάνω. Αν σκοτώνονται άνθρωποι και τα δικαστήρια μας εμποδίζουν ή οι κυβερνήτες ή οι δήμαρχοι μας εμποδίζουν, ασφαλώς και θα το κάνω», είπε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ ενέτεινε εξάλλου χθες, Δευτέρα, την πίεση επί της πολιτείας του Ιλινόι και της πόλης του Σικάγο λέγοντας πως μπορεί να επιβάλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να ξεπεράσει έτσι την αντίθεση των τοπικών αρχών και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης εναντίον της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς.

Το Ιλινόι και το Σικάγο, η κύρια πόλη αυτής της βόρειας πολιτείας των ΗΠΑ, προσέφυγαν χθες στη δικαιοσύνη για να εμποδίσουν την ανάπτυξη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στρατιωτικών της Εθνοφρουράς σ’ αυτό που ο Τραμπ περιγράφει ως «ζώνη πολέμου».

Η ομοσπονδιακή δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση δεν αποφάνθηκε αμέσως, αλλά όρισε ακροαματική συνεδρίαση για την ερχόμενη Πέμπτη.