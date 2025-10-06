Ο Τζακ Γουάτκιν, ένας 26χρονος που αυτοπροσδιοριζόταν ως «πλουσιόπαιδο του Instagram» και παρομοίαζε την οικογένειά του με τους «Βρετανούς Καρντάσιανς», καταδικάστηκε σε συνολική ποινή έξι ετών φυλάκισης για σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Ο νεαρός, γνωστός για τον επιδεικτικό του τρόπο ζωής στα social media, καταχράστηκε σχεδόν 230.000 ευρώ από φίλους και συγγενείς, ενώ αργότερα εντοπίστηκε και με υλικό παιδικής πορνογραφίας στο κινητό του τηλέφωνο.

Έστησε απάτη με… πολυτελείς τσάντες

Ο Γουάτκιν έπεισε τα θύματά του —ακόμη και τον ίδιο του τον πατέρα— να επενδύσουν σε μια ανύπαρκτη επιχείρηση πώλησης πολυτελών τσαντών Hermes. Υποσχόταν υψηλές αποδόσεις και κέρδη από μεταπώληση επώνυμων ειδών, όμως το σχέδιο αποδείχθηκε πλήρως ψευδές.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο του Τσέστερ, αντί να επενδύσει τα χρήματα, τα ξόδευε για να συντηρεί έναν υπερπολυτελή τρόπο ζωής: διαμονές σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων, ταξίδια, ψώνια σε πολυκαταστήματα όπως το Harrods και βόλτες στο Λονδίνο με σοφέρ και Rolls Royce. Σε μόλις δυόμισι χρόνια, ξόδεψε περισσότερα από 1,3 εκατ. ευρώ.

Έστηνε ενέδρες στα social media

Ο νεαρός παρουσιαζόταν διαδικτυακά ως πετυχημένος επιχειρηματίας του χώρου της μόδας. Μέσω Instagram προσέγγιζε πιθανά θύματα, που πίστευαν πως επρόκειτο για έναν ισχυρό επενδυτή με τεράστια περιουσία. Με αυτόν τον τρόπο έπειθε φίλους και γνωστούς να του δώσουν μετρητά, υποσχόμενος αγορές επώνυμων ειδών εκ μέρους τους ή «ευκαιρίες» γρήγορου κέρδους.

Η αρχή του τέλους: Τα θύματα έγιναν ντετέκτιβ

Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν δύο γυναίκες, η Κριστίν Κόλμπερτ και η Χάνα Τζέικς, που είχαν χάσει μεγάλα χρηματικά ποσά, επικοινώνησαν μέσω Instagram και αποφάσισαν να δράσουν. Οργάνωσαν παγίδα, παρασύροντας τον Γουάτκιν σε παμπ στο Άλντερλι Έιντζ. Εκεί, με συντονισμό της αστυνομίας, συνελήφθη στο πάρκινγκ.

Καταδικασμένος και για υλικό παιδικής κακοποίησης

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αρχές εντόπισαν στο κινητό του πλήθος αρχείων παιδικής πορνογραφίας. Ο Γουάτκιν καταδικάστηκε για:

Πέντε κατηγορίες δημιουργίας άσεμνων εικόνων παιδιών

Δύο κατηγορίες κατοχής άσεμνων εικόνων

Μία κατηγορία κατοχής απαγορευμένου υλικού

Μία κατηγορία κατοχής ακραίου πορνογραφικού υλικού

Για τα αδικήματα αυτά καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης, ενώ για τις έξι απάτες που διαπράχθηκαν από το 2019 έως το 2024, του επιβλήθηκε ποινή τεσσεράμισι ετών.

Η εικόνα πίσω από τα likes

Ο Τζακ Γουάτκιν είχε αποκτήσει δημοσιότητα ήδη από τα 17 του, όταν εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Rich Kids of Instagram». Εκεί ισχυριζόταν ότι ζούσε σε έπαυλη με πισίνα, οδηγούσε υπεραυτοκίνητα αξίας 1,7 εκατ. ευρώ και πετούσε με το ιδιωτικό τζετ του πατέρα του.

Ωστόσο, μετά το διαζύγιο των γονιών του το 2019, αποκόπηκε από την οικονομική στήριξη του πατέρα του, Τζέισον Γουάτκιν — έναν εύπορο επιχειρηματία του real estate. Έκτοτε, ο Γουάτκιν φέρεται να βυθίστηκε σε έναν φαύλο κύκλο εξαπάτησης και υπερχρέωσης.

Συγκλονιστικές καταθέσεις από τα θύματά του

Κατά την ακροαματική διαδικασία, τα θύματα περιέγραψαν τις σοβαρές ψυχολογικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η Κριστίν Κόλμπερτ ξέσπασε σε δάκρυα, περιγράφοντας πώς ο απατεώνας την «χειραγώγησε», εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη της και κατέστρεψε την καθημερινότητά της:

«Έκλαιγα μόνη μου με το κεφάλι στα χέρια. Ένιωσα ντροπή, εξευτελισμό και απόλυτη εξάντληση. Κάθε μέρα ζούσα με το άγχος, έκρυβα την αλήθεια από την οικογένειά μου. Δεν μπορώ να περιγράψω τον πόνο, αλλά είναι ένας εφιάλτης με αόρατες πληγές».

Έλλειψη μεταμέλειας και ψυχική αστάθεια

Η υπεράσπιση ισχυρίστηκε πως ο Γουάτκιν έχει διαγνωστεί με σύνδρομο Άσπεργκερ και χρόνιο άγχος, και ότι από μικρή ηλικία ζούσε σε έναν «φανταστικό κόσμο». Ωστόσο, το δικαστήριο επισήμανε ότι η συνειδητή του δράση, η συστηματική εξαπάτηση και η απόλυτη έλλειψη μεταμέλειας δεν αφήνουν περιθώρια ελαφρυντικών.

Ο αστυνομικός που ηγήθηκε της έρευνας, Gareth Yates, σχολίασε:

«Ο Τζακ Γουάτκιν έχτισε μια ψεύτικη ζωή στο Instagram. Προσποιούταν τον πλούσιο, τον διάσημο, τον επιτυχημένο. Αλλά τελικά ήταν απλώς ένας απατεώνας».