Νεκρός έπεσε σε μαφιόζικο χτύπημα στο Κεμπέκ του Καναδά, Έλληνας αρχηγός συμμορίας οργανωμένου εγκλήματος.

Δύο ένοπλοι μπαίνουν μέσα σε καφετέρια, στο Λαβάλ στο Κεμπέκ του Καναδά. Πηγαίνουν στο τραπέζι που κάθεται ο Χαράλαμπος Θεολόγου και ανοίγουν πυρ.

Ο άνδρας που οι καναδικές Αρχές γνωρίζουν ως «Bobby the Greek», δηλαδή «Bobby ο Έλληνας», πέφτει νεκρός.

«Στόχος ήταν κάποιος με το όνομα Χαράλαμπος Θεολόγου ή αλλιώς «Bobby ο Έλληνας». Σκοτώθηκε δίπλα σε άλλα δυο μέλη της συμμορίας. Το Ράδιο Καναδάς αναφέρει πως αυτή η συμμορία είναι γνωστή ως «οι Έλληνες του Σόμεντεϊ»… είναι μια περιοχή στο Λαβάλ. Είναι γνωστοί για εκβιασμούς. Ο Μπόμπι ο Έλληνας, ο άντρας που δολοφονήθηκε εδώ σήμερα το πρωί, ήταν ο αρχηγός αυτής της συμμορίας. Οι άλλοι δυο τραυματίστηκαν σοβαρά», μεταδίδει το CBC.

Ο 40χρονος Θεολόγου ήταν γνωστός ως μεσάζων συμβολαίων οργανωμένου εγκλήματος. Αναλάμβανε συμβόλαια για εκβιασμούς, εμπρησμούς, πυροβολισμούς ή δολοφονίες ενώ είχε βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο και για εμπόριο ναρκωτικών.

Πληροφοριοδότες της αστυνομίας υποστηρίζουν πως ο Θεολόγου μπορεί να είχε συγκρουστεί με άλλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Hells Angels στο Οντάριο.

«Οι πληροφορίες μου λένε πως ήταν αναμεμειγμένος με εκβιασμούς και ίσως και σε κάποιους εμπρησμούς σε εστιατόρια. Προσπαθούσε να αποσπάσει χρήματα με εκβιασμούς. Αυτό μπορεί να προκάλεσε προβλήματα με άλλες ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος», ανέφερε πρώην αστυνομικός διοικητής.

Οι Αρχές εξετάζουν τώρα εάν ένα καμένο αυτοκίνητο που βρέθηκε σε κοντινό πάρκινγκ έχει σχέση με την δολοφονία του Θεολόγου.

Η αστυνομία, η οποία το τελευταίο διάστημα παρακολουθούσε στενά τον Θεολόγου, ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις.