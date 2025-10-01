Οι Αρχές του Καναδά ερευνούν περιστατικό πυροβολισμών σε κατάστημα Starbucks στο Λαβάλ, κατά το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυρά. Πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία δέχθηκε κλήση στο 911 περίπου στις 10:30 το πρωί και έσπευσε στο καφέ, κοντά στη διασταύρωση του αυτοκινητόδρομου 440 και της 100ης Λεωφόρου.

Το κατάστημα βρίσκεται στην πλευρά του αυτοκινητόδρομου και δίπλα σε αρκετές άλλες επιχειρήσεις.

Πλήρωμα ασθενοφόρων και αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά και ξεκίνησαν να παρέχουν βοήθεια στους τραυματίες.

Ο αριθμός των τραυματιών και η κατάστασή τους δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και καλεί το κοινό να την αποφεύγει όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.