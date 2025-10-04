Επιθέσεις, που αποδίδονται σε αρκούδες, στοίχισαν χθες, Παρασκευή, τη ζωή σε δύο ανθρώπους στην Ιαπωνία, έγινε σήμερα γνωστό από την αστυνομία και ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο πληθυσμός των ζώων αυτών αυξάνεται στη χώρα.

Μια γυναίκα, που μάζευε μανιτάρια, βρέθηκε νεκρή σε δάσος του νομού Μιγιάγκι, στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού Χονσου, ενώ αγνοείται η τύχη μιας άλλης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε επισήμως τα αίτια του θανάτου της εβδομηντάχρονης γυναίκας, αλλά σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι αρχές ειδοποιήθηκαν από άλλους που μάζευαν μανιτάρια και έκαναν λόγο για επίθεση αρκούδας.

Μια άλλη επίθεση, που επίσης αποδόθηκε σε αρκούδα, στοίχισε τη ζωή σε έναν 78χρονο στο νομό Ναγκάνο, βορειοδυτικά του Τόκιο, σύμφωνα με την εφημερίδα Ασάχι Σιμπούν.

Όλο και περισσότερες αρκούδες παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην Ιαπωνία, μέχρι και σε κατοικημένες περιοχές, για λόγους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τη μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού.

Τον περασμένο μήνα, η Ιαπωνία χαλάρωσε τους κανόνες για τα πυροβόλα όπλα ώστε να διευκολύνει τη χρήση τους από τους κυνηγούς στις περιφέρειες των πόλεων έπειτα από αύξηση των επιθέσεων αρκούδων.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση NHK, οι επιθέσεις αρκούδας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πέντε ανθρώπους ενώ έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό άλλων 64 στο διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο φέτος.

Προηγουμένως, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, οι αρκούδες είχαν επιτεθεί σε 85 ανθρώπους στη διάρκεια ενός έτους μέχρι το Μάρτιο 2025, προκαλώντας το θάνατο τριών απ’ αυτούς.

Την προηγούμενη χρονιά είχαν καταγραφεί 219 επιθέσεις και έξι θάνατοι.