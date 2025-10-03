Ιστορική αλλαγή έγινε στην ηγεσία της Αγγλικανικής Εκκλησίας, καθώς η επίσκοπος του Λονδίνου, Σάρα Μαλάλι, διορίστηκε Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι –η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει ποτέ αυτή τη θέση, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.

Η 63χρονη Σάρα Μαλάλι πρώην νοσηλεύτρια και μητέρα δύο παιδιών, αντικαθιστά τον Τζάστιν Γουέλμπι, ο οποίος υποχρεώθηκε να παραιτηθεί το Νοέμβριο 2024 για τον τρόπο που διαχειρίστηκε ένα σκάνδαλο σωματικών και σεξουαλικών επιθέσεων στους κόλπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας.