Ένα δεξαμενόπλοιο, που ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο, αναχαιτίστηκε το Σάββατο από το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό. Το βράδυ της Πέμπτης επανέλαβε τον πλου, έχοντας προηγηθεί μερικές ώρες πριν η έκκληση του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, για «πολιτική παρεμπόδισης» αυτών των πλοίων που επιτρέπουν στη Μόσχα να εξάγει το πετρέλαιό της παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

Το Boracay αναχώρησε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και κατευθυνόταν σήμερα το πρωί νοτιοδυτικά, σύμφωνα με τους ειδικούς ναυτικούς ιστοτόπους Marine Traffic και Vesselfinder, απομακρυνόμενο από το Σεν Ναζέρ (δυτικά) όπου οι γαλλικές αρχές το εξέτρεψαν και το ανάγκασαν να αγκυροβολήσει.

Προορισμός του τότε ήταν η Ινδία, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές

Ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος, αμφότεροι Κινέζοι, βρίσκονται πάνω στο σκάφος, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή που πρόσκειται στην υπόθεση, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες «μεταφέρθηκαν στο σκάφος μετά το τέλος του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο είχαν τεθεί υπό κράτηση».

Ο πλοίαρχος θα πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου της Βρέστης (δυτικά) τον Φεβρουάριο για «άρνηση συμμόρφωσης», ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι γαλλικές δικαστικές αρχές, που ξεκίνησαν έρευνα αφού οι δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων του γαλλικού ΠΝ αναχαίτισαν το Boracay λόγω «ασαφειών σχετικά με την εθνικότητα» και «απουσίας σημαίας» του πλοίου, σύμφωνα με την εισαγγελία στη Βρέστη.

Η αναχαίτιση του πλοίου αυτού, που ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, δείχνει τη βούληση του Παρισιού να «αυξήσει την πίεση στον σκιώδη στόλο γιατί αυτό θα μείωνε την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθειά της» στην Ουκρανία, εκτίμησε χθες ο Εμανουέλ Μακρόν από την Κοπεγχάγη, όπου πραγματοποιούνταν σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε συνεδρίαση εντός «των προσεχών ημερών» των αρχηγών των γενικών επιτελείων «σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθύμων», των χωρών που είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία προκειμένου να «καταλήξουν σε κοινές δράσεις».

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, το εμπόριο πετρελαίου που φέρεται να πραγματοποιεί ο σκιώδης στόλος αντιπροσωπεύει «πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ» για τον προϋπολογισμό της Ρωσίας και επιτρέπει να χρηματοδοτηθεί «το 30 με 40% της πολεμικής προσπάθειάς της» εναντίον της Ουκρανίας.

Για «πειρατεία» κάνει λόγο η Μόσχα

Για τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, η αναχαίτιση του Boracay συνιστά «πειρατεία».

«Πρόκειται για πειρατεία. Επειδή (…) το δεξαμενόπλοιο αναχαιτίστηκε σε ουδέτερα ύδατα, χωρίς καμία βάση. Προφανώς, έψαχναν κάτι, στρατιωτικά εμπορεύματα, drones, ή πράγματα όπως αυτά. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο εκεί», είπε από το Σότσι, στη νοτιοανατολική Ρωσία, λέγοντας ότι «δεν γνωρίζει σε ποιο βαθμό συνδέεται με τη Ρωσία».

Το δεξαμενόπλοιο ανήκει, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, σε ένα σύνολο εκατοντάδων μυστικών πλοίων ο αδιαφανής τρόπος λειτουργίας των οποίων -συχνή αλλαγή σημαίας, ιδιοκτήτες εγκατεστημένοι σε φορολογικούς παραδείσους, συχνά κλειστοί αναμεταδότες- καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό και τη σύνδεσή τους με τη Μόσχα.

«Κάθε μέρα, δέκα έως 15 πλοία του σκιώδους στόλου διέρχονται ανοικτά της Μπρεστ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτική πηγή. Τουλάχιστον 444 πλοία υπόκεινται σε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Boracay, ένα δεξαμενόπλοιο μήκους 244 μέτρων, είναι γνωστό με διάφορες επωνυμίες μεταξύ των οποίων «Pushpa», και είχε προηγουμένως εγγραφεί σε επτά νηολόγια (Τζιμπουτί, Γκαμπόν, Χονγκ Κονγκ, Σεντ Κιτς και Νέβις, Λιβερία, Νησιά Μάρσαλ, Μογγολία), σύμφωνα με τον ιστότοπο www.opensanctions.org.

Υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τυχόν εμπλοκή του στην υπέρπτηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που διατάραξαν στα τέλη Σεπτεμβρίου την εναέρια κυκλοφορία στη Δανία, χώρα στα ανοικτά της οποίας διήλθε το δεξαμενόπλοιο την ώρα των γεγονότων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνέστησε ωστόσο «πολλή προσοχή» σχετικά με μια ενδεχόμενη εμπλοκή του πλοίου στις υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η έρευνα που έχει ξεκινήσει στη Γαλλία δεν αφορά την υπόθεση αυτή.