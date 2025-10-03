Ένα σοκαριστικό έγκλημα πάθους συγκλονίζει τη Βραζιλία, με θύμα τον 41χρονο Βάλτερ ντε Βάργκας Αϊτά, γνωστός bodybuilder και personal trainer, ο οποίος δολοφονήθηκε άγρια από τη σύζυγό του, Καρβάλιο Αϊτά, μέσα στο διαμέρισμά τους στην πόλη Chapecó, στις 7 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία και τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ο Βάλτερ μαχαιρώθηκε 21 φορές με μαχαίρι κουζίνας στον λαιμό, το κεφάλι, τον κορμό, τα άκρα και άλλα σημεία του σώματός του, κατά τη διάρκεια μιας βίαιης σύγκρουσης με τη σύζυγό του. Ο άτυχος άνδρας φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, καταρρέοντας τελικά αιμόφυρτος στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας.

Οι εικόνες από τον τόπο του εγκλήματος είναι ανατριχιαστικές, με το αίμα να έχει καλύψει το εσωτερικό του σπιτιού, καθώς και τους διαδρόμους και τις σκάλες του κτιρίου, σύμφωνα με τη New York Post.

Κατηγορίες για απιστία και εμμονική συμπεριφορά

Η Καρβάλιο, η οποία τελεί πλέον υπό κράτηση με κατηγορία για ανθρωποκτονία, φέρεται να ήταν εμμονικά ζηλότυπη, πιστεύοντας ότι ο σύζυγός της διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις. Η ίδια παρακολουθούσε στενά τις κινήσεις του επί μήνες, σύμφωνα με τις Αρχές: είχε ανοίξει τρύπες στους τοίχους για να τον κατασκοπεύει, τον φωτογράφιζε ενώ κοιμόταν και του έστελνε απειλητικά μηνύματα – πολλές φορές συνοδευόμενα από emoji μαχαιριών.

😥Champion Brazilian bodybuilder Valter de Vargas Aita was fatally stabbed in his apartment. His 43-year-old girlfriend was seriously injured and is in police custody. According to a statement from the Civil Police of Chapecó, the confrontation began inside the unit of Valter de… pic.twitter.com/U64bz8lACc — Sumner (@renmusb1) September 8, 2025

Η αστυνομία δημοσιοποίησε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου ηχητικά αποσπάσματα στα οποία η γυναίκα εκφράζει την πρόθεσή της να τον σκοτώσει, ενώ ο ίδιος ακούγεται να λέει ότι «δεν άντεχε να ζει με τον φόβο ότι θα τον μαχαιρώσει».

Παρότι η ίδια ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για αυτοάμυνα, η αστυνομική έρευνα δείχνει ότι ο Βάλτερ δέχτηκε την πρώτη μαχαιριά ενώ κοιμόταν, πριν προσπαθήσει να σωθεί βγαίνοντας από το διαμέρισμα. Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν τον άτυχο άνδρα να φωνάζει: «Θεέ μου, γιατί το κάνεις αυτό;» την ώρα της επίθεσης.

Βίαιο παρελθόν και ποινικό μητρώο

Η Καρβάλιο ήταν ήδη καταζητούμενη από την αστυνομία στο Rio Grande do Sul για ένοπλη απόπειρα ληστείας και αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2021, όμως η σχέση τους φαίνεται πως είχε συχνές εντάσεις, σύμφωνα με την κατάθεση της ίδιας, η οποία ανέφερε συγκρούσεις λόγω της συμμετοχής της σε θρησκευτικές τελετές.

Bodybuilder stabbed to death by jealous wife after she accused him of having an affair https://t.co/PQ0tBnKtK4 pic.twitter.com/mM0LNp0RD3 — New York Post (@nypost) October 2, 2025

Ποιος ήταν ο Βάλτερ Αϊτά

Ο Βάλτερ ντε Βάργκας Αϊτά ήταν πέντε φορές πρωταθλητής bodybuilding σε επίπεδο πολιτείας και είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση στη World Fitness Federation, εκπροσωπώντας τη Βραζιλία. Παράλληλα, εργαζόταν ως personal trainer, ο οποίος αναρτούσε στα προσωπικά του social media προπονητικά βίντεο και συμβουλές φυσικής κατάστασης στους χιλιάδες ακολούθους του.

Η τραγική του απώλεια έχει προκαλέσει σοκ στη βραζιλιάνικη κοινότητα του fitness, με πολλούς να εκφράζουν θλίψη και οργή για τον άδικο χαμό του.