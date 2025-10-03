Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση της Μαρίας Νιώτη, της 17χρονης ομογενούς από τη Ρόδο, που βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με τη συμμαθήτριά της Ισαμπέλα Σάλας στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο φερόμενος δράστης, Βίνσεντ Μπατιλόρο, κατηγορείται ότι σκόπιμα τις παρέσυρε με το τζιπ του την ώρα που επέβαιναν σε ηλεκτρικό ποδήλατο και αμέσως μετά εγκατέλειψε το σημείο.

Όπως αναφέρει η New York Post, μία ημέρα πριν συλληφθεί, ο 17χρονος ανάρτησε ένα βίντεο-παραλήρημα στο YouTube, όπου μιλούσε για το δυστύχημα εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια», αλλά και υπονοώντας ότι «υπάρχει περισσότερη ιστορία» πίσω από όσα έγιναν.

Teen suspect’s eerie remarks about hit-and-run deaths of NJ girls in disturbing livestream: ‘More to the story’ https://t.co/vWWnJrAsKq pic.twitter.com/7A7AoqVT7n — New York Post (@nypost) October 2, 2025

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Βίνσεντ Μπατιλόρο ήταν πρώην σύντροφος της Μαρίας Νιώτη και δεν αποδέχτηκε τον χωρισμό. Είχε μάλιστα στείλει απειλητικά μηνύματα σε αγόρι με το οποίο εκείνη έβγαινε μετά τη σχέση τους, ενώ φίλοι της κατέθεσαν ότι τον έβλεπαν για μήνες σταθμευμένο έξω από το σπίτι της. Οι οικογένειες των θυμάτων μιλούν ξεκάθαρα για προμελετημένο έγκλημα πάθους και όχι για τροχαίο ατύχημα.

Η αστυνομία κατηγόρησε τον έφηβο για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, οι εισαγγελείς εξετάζουν το ενδεχόμενο να δικαστεί ως ενήλικος.

Η Μαρία Νιώτη, που γεννήθηκε στη Ρόδο και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ, είχε όνειρο να ακολουθήσει καριέρα στην κοσμετολογία. Η κηδεία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Η Ισαμπέλα Σάλας ήταν ενεργή σε θεατρικές ομάδες και χορωδίες, με τους συγγενείς της να την αποκαλούν «φωνή αγγέλου».

Ο θείος του κατηγορούμενου, αστυνομικός διευθυντής στο Γουέστφιλντ, καταδίκασε δημόσια τον ανιψιό του και εξέφρασε τη θλίψη του για τον «παράλογο χαμό δύο ζωών».

Το βίντεο του Βίνσεντ Μπατιλόρο, όπου εμφανίζεται να μιλά για παιχνίδια και αθλητικά προτού αναφερθεί στο δυστύχημα, προκαλεί σοκ στις οικογένειες και την κοινή γνώμη, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η πράξη του δεν ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας απερισκεψίας, αλλά ενός σκοτεινού σχεδίου που καταστρωνόταν μήνες.