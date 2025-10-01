Συγκλονιστική γυναικοκτονία με θύμα μια 17χρονη Ελληνίδα σημειώθηκε στις ΗΠΑ, με έναν συνομήλικο να ρίχνει επίτηδες πάνω της το αμάξι του, καθώς το τελευταίο διάστημα την παρενοχλούσε συστηματικά.

Σύμφωνα με το CBS NEWS, δολοφονήθηκε η 17χρονη Μαρία Νιώτης και η επίσης ανήλικη φίλη της Ισαμπέλα Σάλας, οι οποίες κινούνταν με ηλεκτρικό ποδήλατο.

Λίγο πριν από τις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας, στην οδό Burnside Avenue, έναν ήσυχο, κατοικημένο δρόμο με όριο ταχύτητας μόλις 25 μίλια την ώρα, τούς είχε στήσει καρτέρι ένας 17χρονος.

Μαρία Νιώτης

Ο συγκεκριμένος ανήλικος παρενοχλούσε συστηματικά την Μαρία Νιώτης, με την κοπέλα πριν λίγο καιρό να καταθέτει περιοριστικά μέτρα, τα οποία έγιναν δεκτά από δικαστήριο.

Ο επίσης 17χρονος δράστης φέρεται να περίμενε μέσα στο αμάξι να εμφανιστούν οι κοπέλες και μόλις τις είδε, ανέπτυξε ταχύτητα και έπεσε πάνω τους και με τις 2 κοπέλες να χάνουν τη ζωή τους.

«Είχε κάνει καταγγελίες και δεν έγινε τίποτα. Είναι απλά μια τραγωδία», είπε η φίλη της οικογένειας ρης της 17χρονης, Τάμι Καρμπαχάλ.

Ισαμπέλα Σάλας

Οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να ελέγξουν υλικό από κάμερες ασφαλείας ή dashcams που πιθανώς να κατέγραψαν το μαύρο Jeep Compass με φιμέ τζάμια πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη σύγκρουση.

Ο ανήλικος οδηγός εντοπίστηκε αμέσως από την αστυνομία, καθώς δεν απομακρύνθηκε από το σημείο.