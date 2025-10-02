Χιλιάδες βόμβες που έπεσαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εξακολουθούν να παραμένουν θαμμένες σε γερμανικό έδαφος, αποτελώντας κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές και υποδομές. Η εύρεσή τους προκαλεί συχνά μαζικές εκκενώσεις και τεράστιες διακοπές στις μεταφορές.

Για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση, ερευνητές από το Ινστιτούτο Fraunhofer (EMI), σε συνεργασία με την virtualcitysystems GmbH και το Υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, αναπτύσσουν ένα πρωτοποριακό εργαλείο μοντελοποίησης. Σκοπός τους είναι να προσφέρουν στις ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών μια ακριβέστερη εκτίμηση κινδύνου, μειώνοντας τις ζώνες εκκένωσης και προστατεύοντας καλύτερα τις υπόγειες και επιφανειακές υποδομές.

Το νέο σύστημα αποτελεί, όπως αναφέρει το interestingengineering, εξέλιξη της 3D προσομοίωσης VC BlastProtect, επεκτείνοντας την ανάλυσή του από τα επιφανειακά κρουστικά κύματα και την πτήση των θραυσμάτων στις υπόγειες επιπτώσεις.

Το Fraunhofer EMI ενσωματώνει αριθμητικά μοντέλα που αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο η ενέργεια από την έκρηξη μεταδίδεται στο έδαφος. Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς η κάλυψη μιας βόμβας με υλικά όπως η άμμος ή το νερό μπορεί να μετατοπίσει μεγάλο μέρος της εκρηκτικής ενέργειας προς τα κάτω.

«Επεκτείνουμε το λογισμικό ώστε οι υπηρεσίες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών να μπορούν να συγκρίνουν διαφορετικά μέτρα απόσβεσης και να αξιολογούν καλύτερα τις επιπτώσεις των κρουστικών κυμάτων στο έδαφος», εξηγεί ο Δρ. Christoph Grunwald, ερευνητής του Fraunhofer EMI.

Η γνώση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την πρόβλεψη βλαβών σε κρίσιμες υποδομές. Όπως σημειώνει ο Δρ. Grunwald, «Είναι λοιπόν σημαντικό να προβλεφθεί πώς η διάδοση των κρουστικών κυμάτων επηρεάζει, για παράδειγμα, σήραγγες του μετρό ή υπόγεια».

Η δημιουργία αξιόπιστων μοντέλων είναι εξαιρετικά πολύπλοκη λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας του εδάφους (άμμος, χαλίκι, άργιλος, νερό), το οποίο αντιδρά διαφορετικά στην εισροή εκρηκτικής ενέργειας.

Για να επικυρώσει τα μοντέλα, η ομάδα πραγματοποίησε μια δοκιμή μεγάλης κλίμακας σε μια πρώην στρατιωτική εγκατάσταση. Πυροδοτήθηκαν έξι θαμμένες βόμβες 500 λιβρών κάτω από διαφορετικά καλύμματα, ενώ αισθητήρες κατέγραφαν λεπτομερή δεδομένα.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών ήταν ενθαρρυντικά. Ο Δρ. Grunwald συνοψίζει: «Είχαμε προβλέψει μεγαλύτερη ζημιά στο κτίριο, οπότε τα μοντέλα μας είναι προσεκτικά. Οι υπηρεσίες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών θα λάβουν μια πολύ πιο ακριβή εκτίμηση του κινδύνου στο μέλλον και θα μπορούν να σχεδιάσουν στοχευμένα βήματα επί τόπου για να ελαχιστοποιήσουν τις ζημιές».

Η τεχνολογία αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε μικρότερες ακτίνες εκκένωσης και αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας στις γερμανικές πόλεις.