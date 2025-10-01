Ο Τζόνι Μίτσελ, ένας πρώην διευθυντής σχολείου που έγινε γνωστός σε όλη τη Βρετανία μέσα από το ντοκιμαντέρ Educating Yorkshire, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά όχι για την καριέρα του στην εκπαίδευση αλλά για την προσωπική του ζωή.

Ο 53χρονος, που είχε τραβήξει την προσοχή του κοινού για το ήρεμο στιλ διδασκαλίας του πριν από 12 χρόνια, αποκάλυψε δημόσια τη σχέση του με την 25χρονη Άμπι ΜακΜάον, μια λαμπερή influencer των social media και πρώην αστυνομικό,όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η αποκάλυψη έφερε καταιγισμό αντιδράσεων, με τον ίδιο να παραδέχεται πως έχει δεχτεί σκληρές προσβολές: «Με έχουν αποκαλέσει παιδεραστή, βρόμικο γέρο και πολύ χειρότερα», είπε σε συνέντευξή του. Ωστόσο, πέρα από την κριτική του κόσμου, ο Μίτσελ φαίνεται να αντιμετωπίζει και ένταση μέσα στην ίδια του την οικογένεια, καθώς οι κόρες του αντιδρούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις κόρες του –25, 20 και 18 ετών– δυσκολεύονται να αποδεχθούν τη νέα του σχέση, κυρίως επειδή η σύντροφός του είναι σχεδόν συνομήλικη με τη μεγαλύτερη από αυτές. Ένας οικογενειακός φίλος παραδέχτηκε: «Όταν η οικογένεια έμαθε για την Άμπι, το πρώτο πράγμα που παρατήρησαν ήταν η ηλικία. Ήταν σαν τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Σχεδόν 30 χρόνια διαφορά είναι πολλά. Στην αρχή υπήρξε σοκ. Οι αδελφές του Τζόνι την έχουν αποδεχτεί, αλλά οι κόρες του πραγματικά δυσκολεύονται να το χωνέψουν».

Η αδελφή του Μίτσελ, Τζοάν, 49 ετών, μίλησε δημόσια: «Η διαφορά ηλικίας στην αρχή ήταν λίγο περίεργη. Είμαι σχεδόν 50 και η Άμπι είναι στην ηλικία των παιδιών μου. Όμως, μόλις τη γνώρισα, τα πήγαμε αμέσως πολύ καλά. Είμαστε πολύ κοντά. Είναι υπέροχοι μαζί. Παρά την ηλικία, είναι στο ίδιο επίπεδο». Στην ερώτηση όμως αν οι ανιψιές της αισθάνονται το ίδιο, η απάντησή της ήταν λακωνική: «No comment».

Ο Μίτσελ, που χώρισε το 2015 από την πρώην σύζυγό του, Λίζα Γουέστερμαν, γνώρισε την Άμπι σε μπαρ του Λιντς το 2021. Από τότε ζουν μαζί σε ένα νοικιασμένο εξοχικό στο Χάντερσφιλντ, έχουν έναν σκύλο και δημοσιεύουν στιγμές από τη ζωή τους στα social media, γεγονός που έχει τραβήξει ακόμα περισσότερη προσοχή.

Πώς ξεκίνησε η γνωριμία τους

Η ίδια η Άμπι αποκάλυψε πώς ξεκίνησε η γνωριμία τους: «Του έριξα κατά λάθος ποτό πάνω του και αρχίσαμε να μιλάμε. Δεν είχα ιδέα ποιος ήταν ή ότι είχε γίνει γνωστός από την τηλεόραση. Μου άρεσε, τον βρήκα γοητευτικό, και έτσι ανταλλάξαμε τηλέφωνα. Για μήνες μιλούσαμε και τελικά βγήκαμε το 2022. Εγώ του αγόρασα πρωινό στο Frankie and Benny’s και εκείνοι με κατηγόρησαν ότι τον κυνηγάω για τα λεφτά του!»

Η ίδια παραδέχτηκε ότι έχει δεχτεί επίσης σφοδρή επίθεση: «Με έχουν πει χρυσοθήρα και ότι πρέπει να ντρέπομαι. Το χειρότερο ήταν κάποιος που μου είπε να αυτοκτονήσω. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να έχω daddy issues, αλλά δεν έχω. Θέλω απλώς οι άλλοι να μη βιάζονται να κρίνουν».

Ο Μίτσελ, από την πλευρά του, δηλώνει αποφασισμένος: «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ερωτευόμουν ξανά, πόσο μάλλον με μια γυναίκα τόσο νεότερη. Αλλά δεν μπορείς να προγραμματίσεις ποιον θα γνωρίσεις. Οι κακίες στο διαδίκτυο είναι αναμενόμενες από ανθρώπους που κρύβονται πίσω από πληκτρολόγια».

Παρά την ένταση με τα παιδιά του, οι φίλοι του υποστηρίζουν ότι η σχέση δεν είναι ούτε «παράξενη φάση» ούτε «κρίση μέσης ηλικίας». «Είναι μαζί καιρό, ζουν μαζί, έχουν φτιάξει τη ζωή τους μαζί. Φαίνονται πραγματικά ευτυχισμένοι», λένε χαρακτηριστικά.

Όσο για το μέλλον; Η Άμπι δεν αποκλείει τίποτα: «Ποτέ μη λες ποτέ… και ο Τζόνι σκέφτεται το ίδιο».