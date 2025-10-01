Περισσότερα από τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Βρετανίδα, Σαρμ Χέσλοπ, χάθηκε μυστηριωδώς στην Καραϊβική και η υπόθεση εξακολουθεί να βασανίζει τους δικούς της ανθρώπους. Η 41χρονη Σαρμ εξαφανίστηκε από τo 14 μέτρων γιοτ, Siren Song, του φίλου της, Ράιαν Μπέιν, υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ενώ αυτό ήταν αγκυροβολημένο ανοιχτά στο νησί Σεν Τζον, στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο Μπέιν ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε στις 2 τα ξημερώματα και διαπίστωσε ότι η Σαρμ έλειπε, αφήνοντας πίσω της το τηλέφωνο, το διαβατήριο και το πορτοφόλι της. Ωστόσο, πέρασαν εννέα ολόκληρες ώρες πριν εκείνος καλέσει την Ακτοφυλακή. Όταν τελικά το έκανε, αρνήθηκε να επιτρέψει στην αστυνομία να πραγματοποιήσει εξονυχιστική έρευνα στο σκάφος του, το οποίο αργότερα άλλαξε όνομα σε Orion’s Belt και μέχρι σήμερα παραμένει άφαντο.

Η στάση αυτή προκάλεσε σοβαρές υποψίες. Πολύ περισσότερο όταν έγινε γνωστό ότι ο 49χρονος Αμερικανός είχε καταδίκη στο παρελθόν για επίθεση στην πρώην σύζυγό του, Κόρι Στίβενσον, η οποία τον έχει περιγράψει ως «καταπιεστικό νταή».

Η φίλη που δεν σταματά να ρωτά

Η στενή φίλη της Σαρμ, Κέιτ Όουεν, που βρισκόταν μαζί της στην Καραϊβική, μιλά σήμερα δημόσια και δηλώνει σοκαρισμένη από την πρόσφατη προσπάθεια του Μπέιν να «υπερασπιστεί την υπόληψή του» μέσω ενός εκτενούς διαδικτυακού κειμένου 1.469 λέξεων. Σε αυτό, ο Αμερικανός επέκρινε «σημαντικές παραλείψεις και παραποιήσεις» σε μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του BBC που μεταδόθηκε τον περασμένο μήνα με τίτλο «Missing In Paradise: Searching For Sarm».

Όπως λέει η ίδια: «Γιατί να μιλήσεις μόνο για να βρεις τρύπες σε ένα ντοκιμαντέρ, όταν αυτό που θέλουμε είναι να μιλήσεις στην αστυνομία; Αν δεν έχεις τίποτα να κρύψεις, γιατί δεν μιλάς; Γιατί δεν αφήνεις να ερευνήσουν το σκάφος;»

Και προσθέτει με πικρία: «Ξέρει περισσότερα από όσα μας λέει».

Η Κέιτ παραδέχεται ότι διατήρησε επαφή μαζί του μετά την εξαφάνιση, με στόχο να αποσπάσει πληροφορίες. «Προσπάθησα να είμαι φιλική μαζί του, γιατί ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε επαφή με τη Σαρμ», εξηγεί. Μάλιστα, τον συνάντησε αργότερα από κοντά, χωρίς να το πει στους άλλους φίλους της Σαρμ, νιώθοντας «ένα είδος αποτυχίας» που δεν κατάφερε να μάθει κάτι ουσιαστικό.

'Ryan knows more than he's telling us': She vanished from her boyfriend's yacht in mysterious circumstances. Now her tearful friend insists he still has questions to answer… https://t.co/9eSDbN7owW — Daily Mail (@DailyMail) October 1, 2025

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν δημοσιεύτηκαν εικόνες από κάμερα ασφαλείας που δείχνουν το ζευγάρι να επιβιβάζεται στο γιοτ του Μπέιν στις 8:45 μ.μ., ενώ εκείνος ισχυρίστηκε πως γύρισαν στο σκάφος στις 10 μ.μ. Η χρονική αυτή ανακολουθία γεννά νέα ερωτήματα: «Υπάρχει μία επιπλέον ώρα που λείπει. Τι έγινε σε αυτήν την ώρα;», διερωτάται η Κέιτ.

Παράλληλα, οι γείτονες που είχαν σκάφη αγκυροβολημένα σε απόσταση αναπνοής δεν άκουσαν καμία φασαρία τη νύχτα της εξαφάνισης. Ούτε ο ίδιος ο Μπέιν ζήτησε βοήθεια με ένα απλό «άνθρωπος στη θάλασσα», όπως θα ήταν λογικό. Η Ακτοφυλακή επεσήμανε ότι το να περιμένει κανείς εννέα ώρες μειώνει δραματικά τις πιθανότητες να βρεθεί ζωντανός κάποιος στη θάλασσα.

Η Κέιτ μιλά με δάκρυα στα μάτια για την αγωνία της: «Έχω πει στον εαυτό μου ότι μάλλον δεν είναι πια ζωντανή, και αυτό με βοηθά λίγο. Δεν περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνό μου και να είναι εκείνη στην άλλη γραμμή. Αλλά δεν μπορούμε να θρηνήσουμε. Ο χρόνος δεν έχει μετριάσει τον πόνο».

Γι’ αυτό και ζητά πλέον να πάψει η υπόθεση να θεωρείται απλώς «εξαφάνιση» και να χαρακτηριστεί επίσημα ως «ανθρωποκτονία».

Ο Μπέιν σπάει τη σιωπή του – αλλά όχι εκεί που πρέπει

Στην επιστολή του, ο Μπέιν δεν δείχνει καμία ανησυχία για τη Σαρμ, αλλά επιλέγει να επικρίνει «παραλείψεις και διαστρεβλώσεις» του BBC. Παρουσίασε μάλιστα μηνύματα που αντάλλαξε με την Κέιτ, ισχυριζόμενος ότι δείχνουν «οικειότητα και εμπιστοσύνη» και ότι αποδεικνύουν «διαφάνεια» στη συμπεριφορά του.

Η Κέιτ απαντά: «Νομίζει πως έτσι θα μας παραπλανήσει. Αλλά εγώ προσπαθούσα να μείνω σε επαφή μαζί του γιατί ήταν ο τελευταίος που την είδε ζωντανή».

Λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση, η πρώην σύζυγός του, Κόρι, αποκάλυψε ότι το 2011 εκείνος την είχε χτυπήσει, ρίχνοντάς τη στο πάτωμα και προκαλώντας της τραύματα. Ο Μπέιν, τότε, είχε καταδικαστεί σε 21 ημέρες φυλάκισης.

«Πίστεψα κατευθείαν όσα είπε η Κόρι. Ένιωσα ανατριχίλα στο στομάχι μου», λέει η Κέιτ.

Σήμερα, το σκάφος του Μπέιν αγνοείται, η αστυνομία παραδέχεται ότι η υπόθεση έχει «φτάσει σε αδιέξοδο», και οι φίλοι της Σαρμ συνεχίζουν να παλεύουν για την αλήθεια. «Το μόνο που θέλουμε είναι η αλήθεια. Και ο Ράιαν είναι ο μόνος άνθρωπος που ξέρει πραγματικά τι συνέβη», καταλήγει η φίλη της.