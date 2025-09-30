Ο Τραμπ λέει ότι δίνει στη Χαμάς μέχρι 4 ημέρες για να απαντήσει στην πρόταση ειρήνης για τη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους, καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο, ότι οι Ισραηλινοί και οι Αραβες ηγέτες είχαν αποδεχθεί το σχέδιο και «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς».

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι δίνει στη Χαμάς 3-4 ημέρες για να απαντήσει στην πρόταση για την κατάπαυση του πυρός, αλλιώς θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

«Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν δεν το κάνει, θα είναι ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι πολύ».

Όταν ρωτήθηκε ποια θα είναι η αντίδραση του Ισραήλ αν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε ότι θα αφήσει το Ισραήλ «να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, και θα το κάνει πολύ εύκολα». Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Χαμάς «έχει πληρώσει μεγάλο τίμημα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι η ηγεσία της «έχει σκοτωθεί τρεις φορές».

«Με τη Χαμάς, είναι πολύ απλό», είπε και πρόσθεσε: «θέλουμε να επιστρέψουν αμέσως οι όμηροι και θέλουμε καλή συμπεριφορά».