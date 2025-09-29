Μία γαμήλια γιορτή στην Αίγυπτο μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε την ώρα που χόρευε με τη νύφη του.

Ο Ασράφ Αμπού Χακάμ γιόρταζε το χαρμόσυνο γεγονός στην επαρχία Ασουάν την Πέμπτη, όταν σημειώθηκε το μοιραίο. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Ασράφ Αμπού Χακάμ φαίνεται να κρατά το χέρι της συζύγου του και να χορεύουν μαζί μπροστά σε συγγενείς και φίλους.

Horror as groom collapses and dies at his own wedding while dancing with his bride https://t.co/VDTyJT47nR — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 28, 2025

Το ζευγάρι κρατούσε παραδοσιακά ραβδιά «Saidi», ξύλινα κοντάρια που χρησιμοποιούνται στον παραδοσιακό αιγυπτιακό χορό, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν συμβεί η τραγωδία. Ο γαμπρός καταγράφηκε να καταρρέει ξαφνικά στο πάτωμα, ενώ κρατούσε ακόμη το χέρι της νύφης.

Un mariage en Égypte s'est terminé dans le chagrin lorsque le marié, Ashraf Abu Hakam, s'est effondré et est mort alors qu'il dansait avec sa mariée. pic.twitter.com/yWTYrdtmy2 — Claire L. pour une France Éternelle ⚜️ (@FranceEterne) September 28, 2025

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι καλεσμένοι έσπευσαν πανικόβλητοι να τον βοηθήσουν, ενώ το κλίμα γέλιου και χαράς μετατράπηκε σε ουρλιαχτά και αναστάτωση. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο γαμπρός δεν τα κατάφερε. Οι γιατροί αργότερα επιβεβαίωσαν ότι υπέστη αιφνίδια καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με το Gulf News.

Το τραγικό περιστατικό διαδόθηκε αστραπιαία στα αιγυπτιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατοντάδες χρήστες να εκφράζουν σοκ και να στέλνουν συλλυπητήρια. «Ήταν γεμάτος ζωή, χαμογελούσε, ανυπομονούσε για το μέλλον του», έγραψε φίλος του. Άλλος σχολίασε: «Ο Θεός να τον ελεήσει και να του χαρίσει θέση στον παράδεισό Του». Πολλοί θυμήθηκαν ότι μόλις μία μέρα πριν όλοι γιόρταζαν τον αρραβώνα του, χωρίς να φαντάζονται ότι μέσα σε λίγες ώρες η χαρά θα μετατρεπόταν σε πένθος. «Ανησυχώ για τη νύφη, το καημένο το κορίτσι, και για όσα θα ακούσει μετά. Ο Θεός να της δώσει δύναμη», έγραψε άλλος χρήστης.