Ένας γάμος στην Αίγυπτο κατέληξε σε τραγωδία όταν ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε την ώρα που χόρευε με τη σύζυγό του.

Ο Άσραφ Αμπού Χάκαμ, από το Ασουάν, διασκέδαζε και χόρευε με τη νύφη κρατώντας παραδοσιακά ξύλινα ραβδιά, χωρίς τίποτα να προμηνύει το μοιραίο.

Ξαφνικά, σωριάστηκε στο πάτωμα μπροστά στους καλεσμένους και παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέληξε.

Un mariage en Égypte s'est terminé dans le chagrin lorsque le marié, Ashraf Abu Hakam, s'est effondré et est mort alors qu'il dansait avec sa mariée.

Η είδηση προκάλεσε σοκ στα social media της Αιγύπτου, με εκατοντάδες μηνύματα θλίψης και συμπαράστασης στη νύφη και την οικογένειά του, σύμφωνα με τη Daily Mail.