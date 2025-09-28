Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη μαρίνα του Southport στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, όταν ένας ένοπλος εξαπέλυσε επίθεση με καταιγισμό πυρών σε ένα πολυσύχναστο εστιατόριο.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9:30 μ.μ. (τοπική ώρα) στο εστιατόριο American Fish Company, το οποίο ήταν γεμάτο με θαμώνες που απολάμβαναν το δείπνο τους στην αποβάθρα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τις αναφορές των αξιωματούχων, ένα μη αναγνωρισμένο σκάφος πλησίασε την αποβάθρα και ο δράστης άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως κατά του πλήθους.

Ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης είναι τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες, σύμφωνα με όσα επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από δημοτικούς αξιωματούχους.

Αμέσως μετά το φονικό επεισόδιο, το σκάφος που μετέφερε τον δράστη εξαφανίστηκε διαμέσου της παράκτιας διώρυγας (Intracoastal Waterway), αφήνοντας πίσω του το χάος και τον πανικό.

Η τοπική αστυνομία και οι λιμενικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του σκάφους και τη σύλληψη του ενόπλου.

Αν και αρχικά δεν υπήρξε καμία σύλληψη, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αρχές έχουν προχωρήσει στην ανάκριση ενός ατόμου το οποίο θεωρείται ύποπτο και ενδέχεται να σχετίζεται με το φονικό αυτό επεισόδιο.

"City Manager Noah Saldo said a boat pulled up to the American Fish Company restaurant and fired into the crowd. Then the boat took off, he said. He confirmed that several people were taken to the hospital.https://t.co/M6n416Qev7 https://t.co/0E7SjSxXbo — Spearfishing Capital (@SpearfishingCap) September 28, 2025

Η κοινότητα του Southport, η οποία βασίζεται στον τουρισμό και τη ναυτιλία, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και θλίψης μετά την απρόκλητη και πρωτοφανή αυτή ενέργεια βίας. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαλευκανθούν τα κίνητρα του δράστη και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

