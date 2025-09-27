Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27.09.2025 η τριμερής συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ στην έδρα του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του φάνηκε να είναι ικανοποιημένος από τα όσα άκουσε από τον Αντόνιο Γκουτέρες και ιδιαίτερα την δέσμευσή του στο κυπριακό και την αποφασιστικότητά του να περάσει η όλη προσπάθεια σε μια νέα φάση με συνομιλίες. Ικανοποιημένος εμφανίστηκε και με το ότι σημείο επανεκκίνησης θα είναι από εκεί που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά το 2017.

Στην αρχική του τοποθέτηση, ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα για όσα ανέφερε και είπε ότι «Γνωρίζει ότι, λόγω των εκλογών στα κατεχόμενα, δεν θα υπήρχε κάποια εξέλιξη» ενώ τόνισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει την προσπάθεια.

Όπως αναφέρει το sigmalive.com, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η διευρυμένη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του χρόνου.

Επιπλέον σημείωσε ότι ο Ερσίν Τατάρ είχε επιθετικό τόνο σε σχέση με τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον πρόεδρο της Κύπρου να επαναλαμβάνει ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στο Κυπριακό».

Τέλος, υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό το γεγονός πως ο κ. Γκουτέρες αναλαμβάνει δράση εν μέσω δύο πολέμων.

Σε εξέλιξη στην έδρα των ΗΕ στη Νέα Υόρκη, η κοινή συνάντηση του Προέδρου της 🇨🇾 Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides με τον ΓΓ των ΗΕ @UN @antonioguterres και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, την οποία συγκάλεσε ο κ. Γκουτέρες κατά την Πολυμερή Διάσκεψη της Νέας Υόρκης τον περασμένο… pic.twitter.com/2UbiQMQI1H — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) September 27, 2025

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και η αντιπροσωπεία του έφτασαν λίγο μετά τις 19.00 (ώρα Κύπρου) στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών και ακολούθως, λίγο μετά τις 19.20 έφτασε και ο Ερσίν Τατάρ και η αντιπροσωπεία του, για τη συνάντηση.

Ο πρόεδρος της Κύπρου, βρίσκεται από το περασμένο Σάββατο στη Νέα Υόρκη,για την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, ενώ μετά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον κ. Τατάρ θα αναχωρήσει για την Κύπρο.