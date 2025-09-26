Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, προσφέρθηκε να συνεργαστεί με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον εντοπισμό και την καταδίωξη των ηγετών του καρτέλ Τρεν δε Αράγκουα, μετά την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική και την εκτέλεση επιθέσεων κατά διακινητών ναρκωτικών.

Ο Μαδούρο έκανε αυτήν την πρόταση στις αρχές Σεπτεμβρίου στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρενέλ. Παράλληλα, του παρέδωσε μια επιστολή για τον Τραμπ με την οποία τον προέτρεψε να ξεκινήσουν απευθείας διάλογο, μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.