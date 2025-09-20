Νέα, σκληρή προειδοποίηση προς την κυβέρνηση της Βενεζουέλας απηύθυνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ απείλησε το Καράκας με «ανυπολόγιστο τίμημα», απαιτώντας την άμεση επιστροφή συγκεκριμένων ατόμων που, όπως υποστηρίζει, η Βενεζουέλα ανάγκασε να εισέλθουν στις ΗΠΑ.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η ένταση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται εδώ και αρκετές εβδομάδες. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει εξαναγκάσει κρατούμενους και ασθενείς από ψυχιατρικά ιδρύματα να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι ή ποιες ενέργειες θα αναλάβει, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός.

Το τελεσίγραφο του Τραμπ

«Θέλουμε η Βενεζουέλα να δεχτεί αμέσως όλους τους κρατούμενους και τους τροφίμους ψυχιατρικών νοσοκομείων, τους οποίους οι ηγέτες της Βενεζουέλας ανάγκασαν βίαια να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με κεφαλαία γράμματα το τελεσίγραφο:

«ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, υποδηλώνει μια νέα φάση στην αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάζει τους τόνους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω ενέργειες.