Μια γυναίκα που επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη από τη Γερμανία μαζί με τον σύζυγό της έχασε τη ζωή της και σχεδόν αποκεφαλίστηκε όταν ένας οδηγός μίνι βαν, που εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος, έπεσε πάνω στο ζευγάρι στο Μίντταουν το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η 50χρονη γυναίκα και ο 55χρονος σύζυγός της από το Αμβούργο χτυπήθηκαν από τον οδηγό ενός πράσινου Toyota μίνι βαν, με πινακίδα που έγραφε «TIMES SQUARE», περίπου στις 14:40 στη γωνία της Fifth Avenue με την East 40th Street.

Η γυναίκα ανακηρύχθηκε νεκρή επί τόπου, ενώ ο σύζυγός της — που γιόρταζε τα γενέθλιά του μαζί της στη Νέα Υόρκη — υπέστη κάταγμα κρανίου και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Bellevue Hospital.

Σύμφωνα με την New York Post, ο 40χρονος οδηγός του μίνι βαν κινούταν ανατολικά στην East 40th Street και, ενώ έκανε όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα, παγίδευσε το ζευγάρι ανάμεσα στο όχημά του και ένα φορτηγό που είχε σταματήσει στο φανάρι.

Μάρτυρες περιέγραψαν σοκαριστικές σκηνές: η γυναίκα βρέθηκε κάτω από το μίνι βαν και ο σύζυγος παγιδεύτηκε κάτω από τους τροχούς, ενώ ο οδηγός τράπηκε σε φυγή.

Το μίνι βαν — με πινακίδα από το Μισισιπή — εντοπίστηκε και συνελήφθη περίπου μία ώρα αργότερα από τις ομάδες «Quality of Life» της NYPD στη West 38th Street και Eighth Avenue. Ο άνδρας αρνήθηκε ότι χτύπησε κάποιον και, σύμφωνα με πηγές, οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης.

Η ομάδα Collision Investigation Squad της NYPD συνεχίζει να αναλύει το δυστύχημα, ενώ προς το παρόν δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.