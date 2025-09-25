Δύο αδελφές από το Άρκανσας ζητούν οικονομική βοήθεια μέσω GoFundMe, αφού καταγράφηκαν σε βίντεο να καταστρέφουν μνημείο του Τσάρλι Κερκ και απολύθηκαν από τις δουλειές τους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Κέρι Ρόλο, 23 ετών, και η Κέιλι Ρόλο, 22 ετών, δημιούργησαν διαδικτυακή καμπάνια με στόχο τα 18.000 δολάρια, προκειμένου να καλύψουν τα νομικά τους έξοδα, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή τους για τον φερόμενο βανδαλισμό του μνημείου με κεριά και πινακίδες στα σκαλιά του Δικαστηρίου της Κομητείας Μπέντον. Το μνημείο είχε στηθεί για τον δολοφονημένο συνιδρυτή της οργάνωσης Turning Point USA. Πλέον, οι ίδιες αφού έχασαν τη δουλειά τους, «ζητιανεύουν» χρήματα για να πληρώσουν τα δικαστικά έξοδα.

«Εμένα και την αδελφή μου μας κάνουν doxxing στο διαδίκτυο και η αδελφή μου απολύθηκε από τη δουλειά της», έγραψε η Κέιλι στη σελίδα του GoFundMe, ισχυριζόμενη ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία. «Σας παρακαλώ, βοηθήστε την αδελφή μου όσο ψάχνει για άλλη δουλειά και σταθείτε ενάντια στην τυραννία που απλώνεται στη χώρα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι ίδιες φαίνεται πως παραβίασαν τα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου, καθώς στο βίντεο φαίνονται να καταστρέφουν τις πινακίδες και να κλωτσούν τα κεριά του μνημείου. «Γ… τον Τσάρλι Κερκ», φώναξε η Κέρι, που χρησιμοποιεί ουδέτερες αντωνυμίες, δείχνοντας την κάμερα με τα μεσαία της δάχτυλα. «Τραβήξτε όσο θέλετε».

«Ο Τσάρλι Κερκ πέθανε όπως έζησε, προωθώντας τη βία», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε αρκετές φορές υβριστικές εκφράσεις πριν αποχωρήσει μαζί με την αδελφή της.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το βίντεο και συνέλαβαν τις δύο γυναίκες στις 17 Σεπτεμβρίου. «Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την ελευθερία του λόγου. Το πρόβλημα είναι όταν καταπατάς το μνημείο κάποιου, την ανθρώπινη πράξη του πένθους», δήλωσε ο δικαστής της Κομητείας Μπέντον, Τζόζεφ Μπόλινγκερ, στο 40/29 News. «Δεν καταπατάς μόνο την ελευθερία της έκφρασης, αλλά και τη μνήμη ενός ανθρώπου. Καταπατάς τις αξίες της Κομητείας Μπέντον», πρόσθεσε.

Good! This is what FAFO looks like. Kerri Rolo who destroyed a Charlie Kirk Memorial at a Bentonville courthouse, has now not only lost her job, but has been evicted from her home. She has now been forced to resort to begging online for money. pic.twitter.com/SZu1PeMtuJ — SonnyBoy🇺🇸 (@gotrice2024) September 17, 2025

Μετά τη σύλληψη, ήρθε και η απόλυση

Μετά τη σύλληψη, η Κέρι απολύθηκε από εστιατόριο του Άρκανσας, ενώ ο σύντροφος της Κέιλι τη χώρισε και της ζήτησε να φύγει από το σπίτι. «Η Κέιλι ζούσε στο σπίτι μου πάνω από έναν χρόνο και ποτέ δεν την περιόρισα στις απόψεις της», δήλωσε η Λέισι Κρίστιαν, μητέρα του πρώην συντρόφου της Κέιλι, σύμφωνα με τη Daily Mail. «Όμως δεν θα επιτρέψω ποτέ σε κάποιον να ζει στο σπίτι μου όταν εγκρίνει ή γιορτάζει μια δολοφονία. Ούτε θα ανεχθώ κάποιον που καταστρέφει μνημείο για έναν άλλον άνθρωπο».

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, οι αδελφές είχαν συγκεντρώσει περίπου 15.000 δολάρια, τα οποία, όπως ισχυρίζονται, θα διατεθούν σε «νομικές υπηρεσίες και δικαστικά έξοδα». Ωστόσο, αρκετοί δωρητές φάνηκαν να συνεισφέρουν το ελάχιστο ποσό απλώς για να τις επικρίνουν με σχόλια. ‘Ενας χρήστης έγραψε: «Πήρατε αυτό που σας άξιζε». «Μόνο άνθρωποι χαμηλού επιπέδου θα έκαναν κάτι τέτοιο σε έναν άλλον άνθρωπο, πόσο μάλλον σε έναν πατέρα», ανέφερε κάποιος άλλος.

Οι δύο γυναίκες κατηγορήθηκαν για βανδαλισμό πρώτου βαθμού και αφέθηκαν ελεύθερες με εγγύηση συνολικού ύψους 22.500 δολαρίων.