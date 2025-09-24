Σεισμός 6,2 Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) στη βορειοδυτική Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Το επίκεντρο βρισκόταν 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μένε Γκράντε, με το εστιακό βάθος να εκτιμάται σε περίπου 8 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.