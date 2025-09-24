Σεισμός 6,2 Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) στη βορειοδυτική Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).
Το επίκεντρο βρισκόταν 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μένε Γκράντε, με το εστιακό βάθος να εκτιμάται σε περίπου 8 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.
El 24 de septiembre de 2025 se registró un fuerte sismo de magnitud 6.3 en Venezuela, en el estado Zulia. El movimiento telúrico ocurrió a las 18:21:59 horas (hora local) y tuvo una profundidad superficial de 35 km. pic.twitter.com/u6fmSTSVhG— Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) September 24, 2025