Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες ένα νέο σχέδιο που στοχεύει στη λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος του για τη Μέση Ανατολή, ενώ ο ισραηλινός στρατός ενίσχυε τις επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Στιβ Γουίτκοφ είπε ότι ο Τραμπ παρουσίασε «ένα σχέδιο 21 σημείων για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα» σε αυτή τη σύνοδο που διεξήχθη την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Έχουμε μεγάλες ελπίδες, θα έλεγα ότι είμαστε αισιόδοξοι, ότι τις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε κάποιου είδους πρόοδο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ το «σχέδιο Τραμπ», όπως το αποκάλεσε, «ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του Ισραήλ καθώς και σε εκείνες όλων των γειτονικών χωρών της περιοχής».

Οι ηγέτες των χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο «επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν με τον πρόεδρο Τραμπ».

Πηγή: ΑΠΕ