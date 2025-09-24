Ο Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες, κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τρίτη, ότι δεν θα επιτρέψει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να προχωρήσει σε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με έξι άτομα που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Δύο από αυτά τα άτομα ανέφεραν ότι ο Τραμπ εμφανίστηκε απόλυτος στο συγκεκριμένο ζήτημα, διαβεβαιώνοντας ότι το Ισραήλ δεν θα επιτραπεί να απορροφήσει τη Δυτική Όχθη, η οποία διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή και όχι από τη Χαμάς.

Ένα ακόμη άτομο που συμμετείχε στις συζητήσεις σημείωσε ότι, παρά τη διαβεβαίωση του Τραμπ, μια κατάπαυση του πυρός με στόχο τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς παραμένει μακρινό ενδεχόμενο. Δύο άλλα άτομα με γνώση του θέματος δήλωσαν ότι ο Τραμπ και η ομάδα του παρουσίασαν ένα έγγραφο που περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησής του για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο περιλαμβάνει την υπόσχεση περί μη προσάρτησης, καθώς και λεπτομέρειες για τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια στη μεταπολεμική περίοδο.

Ο ειδικός απεσταλμένος για τις ειρηνευτικές αποστολές, Στιβ Γουίτκοφ, αποκάλυψε κάποιες λεπτομέρειες της πρότασης την Τετάρτη. «Παρουσιάσαμε αυτό που ονομάζουμε το “Σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα“», δήλωσε στο συνέδριο Concordia στη Νέα Υόρκη. «Πιστεύω ότι ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του Ισραήλ, αλλά και όλων των γειτονικών χωρών της περιοχής». Ο Γουίτκοφ δεν έκανε καμία αναφορά στη Δυτική Όχθη.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση με οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στα Ηνωμένα Έθνη ότι αυτή ήταν «η πιο σημαντική» της ημέρας. Ωστόσο, αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις, ενώ οι συμμετέχοντες δεν έχουν δώσει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο της συζήτησης.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε τη συνάντηση «εποικοδομητική» σε συνέντευξή του στο Fox News το βράδυ της Τρίτης, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο Ερντογάν και ο Τραμπ έχουν προγραμματίσει νέα συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Τι προβλέπει το σχέδιο των «21 σημείων»

– Την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων.

– Μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

– Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

– Μεταπολεμικό σχέδιο με μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

– Δημιουργία δύναμης ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστίνιους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

– Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

– Κάποιας μορφής εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι Άραβες ηγέτες εκφράζουν εδώ και καιρό την απογοήτευσή τους για την άρνηση του Τραμπ να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, καθώς και για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του προς τις επιθέσεις του Νετανιάχου κατά της Χαμάς — επιθέσεις που πρόσφατα επεκτάθηκαν και πέρα από τη Γάζα, όταν το Ισραήλ επιχείρησε να πλήξει στελέχη της Χαμάς που βρίσκονταν στο Κατάρ για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τη συζήτηση, οι Άραβες ηγέτες προσήλθαν στη συνάντηση της Τρίτης με στόχο να καταστήσουν σαφές στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οποιαδήποτε ισραηλινή εισβολή στη Δυτική Όχθη θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ, το κύριο επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών χωρών.

Η απόφαση ορισμένων βασικών συμμάχων των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος έχει οδηγήσει σε αυξανόμενες πιέσεις εντός του Ισραήλ προς τον Νετανιάχου να προσαρτήσει τμήματα ή και ολόκληρη τη Δυτική Όχθη. Ορισμένα ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησής του βλέπουν τη συγκυρία αυτή ως ευκαιρία να υλοποιηθεί ο διαχρονικός στόχος της ισραηλινής δεξιάς για την προσάρτηση της περιοχής. Με τις εκλογές στο Ισραήλ να πλησιάζουν την επόμενη χρονιά, ο Νετανιάχου ενδέχεται να επιδιώξει μια τέτοια κίνηση για να ενισχύσει τη στήριξή του από τους πιο σκληροπυρηνικούς ψηφοφόρους.

Οι όροι που έθεσαν οι Άραβες ηγέτες:

– Το Ισραήλ να μην προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας.

– Το Ισραήλ να μην καταλάβει εδάφη στη Γάζα.

– Το Ισραήλ να μην χτίσει οικισμούς στη Γάζα.

– Να σταματήσει η υπονόμευση του καθεστώτος στο Τέμενος Αλ-Ακσά.

– Να αυξηθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Υπό την ηγεσία του Νετανιάχου, το Ισραήλ έχει ήδη επεκτείνει και εδραιώσει τον ντε φάκτο έλεγχο του στη Δυτική Όχθη, επεκτείνοντας τους εβραϊκούς εποικισμούς στην κατεχόμενη περιοχή και ενισχύοντας την στρατιωτική του παρουσία.

Άραβες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι μια επίσημη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα εξανέμιζε και την τελευταία ελπίδα για λύση δύο κρατών. Οι αραβικές χώρες έχουν δηλώσει ότι πρόκειται για «κόκκινη γραμμή», η οποία θα σταματούσε οποιαδήποτε περαιτέρω προσπάθεια ένταξης του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, με Άραβες αξιωματούχους και άλλους να αναρωτιούνται αν ο Τραμπ θα αποφασίσει τελικά να ασκήσει σοβαρότερες πιέσεις στον Ισραηλινό ηγέτη για να τερματιστεί ο πόλεμος, στον οποίο έχουν σκοτωθεί πάνω από 64.000 Παλαιστίνιοι.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ, που υπεγράφησαν το 2020, ήρθαν αφότου το Ισραήλ είχε απειλήσει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσφέρθηκαν να εξομαλύνουν τις σχέσεις με το Ισραήλ με αντάλλαγμα την υπόσχεση να μην το πράξει — πυροδοτώντας έτσι τη διαμεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ, την οποία η ομάδα Τραμπ φιλοδοξεί να επεκτείνει.