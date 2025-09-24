Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν 40χρονο άνδρα στο πλαίσιο της έρευνας της για την κυβερνοεπίθεση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα check-in σε αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση και σοβαρές καθυστερήσεις σε πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters και την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο άνδρας, ηλικίας περίπου 40 ετών, συνελήφθη την Τρίτη ως ύποπτος για αδικήματα που προβλέπονται από τον Νόμο περί Κατάχρησης Υπολογιστών και έκτοτε αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η Ευρώπη τους τελευταίους μήνες έχει δεχτεί πολλές κυβερνοεπιθέσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα των αεροδρομίων της ή και υποδομών ενέργειας και ενώ έχει υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση, δημιουργούνται ερωτήματα ως προς την αποτροπή, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί ο υπαίτιος.