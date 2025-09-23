Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε μέσω ανάρτησης στα social media ότι επικοινώνησε με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης χθες το βράδυ.

Η ίδια ανέφερε:

«Αν και τα γεγονότα εξακολουθούν να διερευνώνται, είναι σαφές ότι παρατηρούμε ένα μοτίβο επίμονης αμφισβήτησης στα σύνορά μας.

Η κρίσιμη υποδομή μας βρίσκεται σε κίνδυνο.

Και η Ευρώπη θα απαντήσει σε αυτή την απειλή με δύναμη και αποφασιστικότητα.»