Τον εκνευρισμό της μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια Αυστραλή ηθοποιός που ισχυρίζεται ότι το προσωπικό της αεροπορικής Qantas της είπε να κουμπώσει τη ζακέτα της, επειδή το ντύσιμό της ήταν πολύ αποκαλυπτικό, την ώρα που έμπαινε σε μια από τις αίθουσες αναμονής της εταιρείας.

Η 44χρονη Νίκι Όσμπορν, που κατά τη διάρκεια του περιστατικού φορούσε ένα λευκό σορτς, ροζ κορμάκι και μια πλεκτή λευκή ζακέτα, είπε ότι ένιωσε ταπεινωμένη και υποτιμημένη – ειδικά επειδή συνέβη μπροστά σε έναν άνδρα συνάδελφο, στην πόλη της.

«Ένα μέλος του προσωπικού έσπευσε κοντά μου, με άρπαξε από το μπράτσο και μου είπε: “Πρώτον, είμαι θαυμαστής σου εδώ και πολύ καιρό, αλλά θα χρειαστεί να κουμπώσεις τη ζακέτα σου για να καλυφθείς και να προστατεύσεις τους άλλους πολιτισμούς“», έγραψε η Όσμπορν στη στήλη της στο QWeekend.

Η 44χρονη επιμένει ότι το ντεκολτέ της ήταν καλυμμένο από τη ζακέτα της, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας.

Η Daily Mail αναφέρει πως η κωμικός, η οποία είναι επίσης μητέρα, είπε ότι το περιστατικό την επηρέασε βαθιά, επειδή πάντα φρόντιζε να ντύνεται καλά και να την παίρνουν στα σοβαρά στο επάγγελμά της.

Η Όσμπορν επέμεινε, πάντως, ότι δεν ξεκίνησε μια «εκστρατεία εναντίον της Qantas», γνωστοποιώντας ότι η αεροπορική εταιρεία επικοινώνησε μαζί της με διαβεβαιώσεις ότι το περιστατικό δεν θα ξανασυμβεί. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία που ακολούθησε την έκανε να νιώσει ακόμα μεγαλύτερη ντροπή, αφού το προσωπικό φέρεται να εξέτασε κάθε κομμάτι της ενδυμασίας της.

Η Όσμπορν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενώ θα συνεχίσει να πετάει με την Qantas, θα σκέφτεται πάντα δύο φορές τι θα φορέσει.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Qantas, η αεροπορική εταιρεία αρνείται την είσοδο στο σαλόνι της εάν «ορισμένα ρούχα είναι πολύ casual ή ακατάλληλα». Μεταξύ των απαγορεύσεων περιλαμβάνονται τα στρινγκ, τα γυμνά πόδια, τα ρούχα γυμναστηρίου από την κορυφή μέχρι τα νύχια, τα ρούχα παραλίας, τα ρούχα ύπνου (όπως οι μπότες Ugg), τα ρούχα με προσβλητικές εικόνες ή σλόγκαν και τα αποκαλυπτικά, ακάθαρτα ή σκισμένα ρούχα.