Ένα πρώην μοντέλο του Playboy κατήγγειλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στοχοποιήθηκε από μια αεροσυνοδό της American Airlines, που θεώρησε πως το ντύσιμό της ήταν ακατάλληλο για να ταξιδέψει, παρά το γεγονός πως άλλες γυναίκες φορούσαν παρόμοια ρούχα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σε μια σειρά από αναρτήσεις της στο X, το πρώην μοντέλο του Playboy, Sara Blake Cheek, ανέφερε ότι μια αεροσυνοδός τής ζήτησε να κουμπώσει το πουκάμισό της πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να φύγει από την Ατλάντα την Κυριακή το βράδυ.

«Δεν γνώριζα ότι οι American Airlines έχουν κώδικα ενδυμασίας σύμφωνα με τον οποίο δεν μπορείς να φοράς αθλητική ενδυμασία αν έχεις μεγάλο στήθος», έγραψε η 34χρονη γυναίκα, αναρτώντας μια φωτογραφία της «προκλητικής» της εμφάνισης.

The flight attendant on @AmericanAir told me I needed to button up my shirt prior to boarding my flight. I was unaware that American Airlines had a dress code that said you can’t wear athletic attire if you have big boobs. pic.twitter.com/o1ZbtKoZfj — Sara Blake Cheek (@saracheeky1) August 31, 2025

Η Cheek φαίνεται στη φωτογραφία να φοράει ένα μαύρο αθλητικό σουτιέν ή κοντό τοπ κάτω από ένα φαρδύ κίτρινο φανελένιο πουκάμισο.

Σε μια δεύτερη εικόνα που μοιράστηκε, η Cheek δείχνει ότι φορούσε κολάν και αθλητικά παπούτσια σε συνδυασμό με το κοντό τοπ και το πουκάμισο, μια ενδυματολογική προτίμηση που άφηνε να φαίνεται μέρος της κοιλιάς της.

This is the outfit @AmericanAir flight attendant said I needed to fix prior to boarding. 🙄 pic.twitter.com/iD6z50ckot — Sara Blake Cheek (@saracheeky1) September 1, 2025

Η DailyMail αναφέρει πως η American Airlines απολογήθηκε για το περιστατικό και ανακοίνωσε πως θα διερευνήσει τις ενέργειες της αεροσυνοδού. «Έχουμε μια βαθιά κουλτούρα σεβασμού τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τα μέλη της ομάδας μας και λυπούμαστε για οτιδήποτε δεν είναι συνεπές και φιλικό. Μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία με την ηγεσία του πληρώματος εσωτερικά και θα θέλαμε να ζητήσουμε από τον ειδικό μας να το εξετάσει πιο προσεκτικά, αν είναι δυνατόν», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.