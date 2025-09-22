Ένας ιερέας υποστηρίζει ότι η Δευτέρα Παρουσία έρχεται σε λίγα 24ωρα ή για την ακρίβεια στις 23 με 24 Σεπτεμβρίου, κάτι που του αποκάλυψε ο Χριστός, τον οποίο είδε σε όνειρο.

Ο Νοτιοαφρικανός ιερέας Joshua Mhlakela μίλησε στο κανάλι CettwinzTV, ισχυριζόμενος πως «η Δευτέρα Παρουσία έρχεται, είτε είστε προετοιμασμένοι, είτε όχι», έγραψε η New York Post.

Οι δηλώσεις του έγιναν viral στο διαδίκτυο και πολλοί χρήστες τις αναπαρήγαγαν αστειευόμενοι για το τέλος του κόσμου.

Ωστόσο, λόγω των παγκόσμιων εξελίξεων, ορισμένοι έδωσαν βάση στα λεγόμενα του Mhlakela και πήγαν ένα βήμα παραπέρα.

Η ερώτηση «θα είμαι μαζί με τον σκύλο μου όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία;» άρχισε να απασχολεί έντονα όσους ιδιοκτήτες ζώων πίστεψαν τον Νοτιοαφρικανό ιερέα, με τις απαντήσεις που δέχτηκαν να είναι επικές.

Ορισμένοι έκαναν χιούμορ γράφοντας «φυσικά, μαζί θα κλείσετε πρώτη θέση στον Παράδεισο», ενώ άλλοι επιχείρησαν να απαντήσουν σοβαρά στο πώς ο Χριστιανισμός αντιμετωπίζει τα ζώα και τα ζώα συντροφιάς.

Επίσης, άλλοι εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί, υποστηρίζοντας πως «όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία θα πάρετε μαζί τις περιουσίες σας. Αν έχετε ζώο, λογίζεται κι αυτό ως περιουσία, οπότε θα σωθεί, όπως και εσείς».

Σημειώνεται, ότι ο αποκαλυπτικός χρησμός του Νοτιοαφρικανού ιερέα δεν είναι κάτι καινούργιο. Ανέκαθεν διαδίδονταν αντίστοιχες θεωρίες σε περιόδους αστάθειας, με την εξέλιξη της τεχνολογίας να επιτρέπει τη μεγαλύτερη διάδοσή τους.

Ενδεικτικά, στην αλλαγή της χιλιετίας και το 2012 τέτοιες θεωρίες απασχολούνταν έντονα την επικαιρότητα, με μερικούς να πραγματοποιούν σκληρά εγκλήματα (π.χ. η επίθεση σε βρεφονηπιακό στην Κίνα το 2012) πιστεύοντας ότι έρχεται το τέλος του κόσμου.