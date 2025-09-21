Δύο γερμανικά μαχητικά Eurofighter απογειώθηκαν την Κυριακή για να αναχαιτίσουν ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, ενώ η Εσθονία ανέφερε ότι θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά αεροσκάφη.

Η Πολεμική Αεροπορία της Γερμανίας δήλωσε ότι το ρωσικό κατασκοπευτικό Il-20M είχε απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες του και αγνόησε τα αιτήματα για επικοινωνία. Τα Eurofighter απογειώθηκαν από τη βάση Rostock-Laage με αποστολή να αναχαιτίσουν το αεροσκάφος που πετούσε σε διεθνή εναέριο χώρο.

Η ένταση ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία έχει αυξηθεί δραματικά, μετά από μια σειρά, όπως υποστηρίζουν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σκόπιμων και προκλητικών ενεργειών του Κρεμλίνου. Την Παρασκευή, τρία ρωσικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας στον Κόλπο της Φινλανδίας. Η Μόσχα το διαψεύδει.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν τις χώρες της ΕΕ από περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή απάντησε: «Ναι, θα το έκανα. Θα το έκανα». Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «δεν του άρεσε» η ρωσική παραβίαση με μαχητικό αεροσκάφος, αλλά είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί σχετικά.

Η Εσθονία καταδίκασε τη «θρασύτατη» συμπεριφορά του Κρεμλίνου. Ανέφερε ότι συγκαλεί, για πρώτη φορά στα 34 χρόνια κράτους-μέλους του ΟΗΕ, έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών, Margus Tsahkna, δήλωσε πως η παραβίαση είναι «μέρος ενός ευρύτερου κλίματος κλιμάκωσης από τη Ρωσία, τόσο περιφερειακά όσο και παγκοσμίως», συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ρουμανίας. «Η συμπεριφορά αυτή απαιτεί διεθνή απάντηση», σημείωσε.

Το Ταλίν – ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας – ζήτησε διαβουλεύσεις με βάση το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο επιτρέπει σε κράτη-μέλη να συγκληθούν με συμμάχους όταν απειλείται η ασφάλειά τους. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Radek Sikorski, δήλωσε ότι η Μόσχα δοκιμάζει τις αντιδράσεις του ΝΑΤΟ με «σταδιακά» εχθρικά βήματα, χωρίς να φτάνει σε ολική σύρραξη.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε συνέδριο ασφαλείας στο Κίεβο, μετά την πτώση 19 ρωσικών drones σε πολωνικό έδαφος. Το Σαββατοκύριακο, ένας άνδρας που μάζευε μανιτάρια εντόπισε συντρίμμια δολώματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε δασική περιοχή, περίπου 1,5 χλμ. έξω από το χωριό Sulmice, στην επαρχία Zamość.

Σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πηγές από το Κρεμλίνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ δύσκολα θα κάνουν πολλά για να ενισχύσουν την άμυνα της Ουκρανίας μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον Αύγουστο. Η Ρωσία σκοπεύει να εντείνει τις επιθέσεις της ώστε να εξαναγκάσει το Κίεβο σε συνθηκολόγηση, μετέδωσε το σχετικό πρακτορείο.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να μειώσει τη στρατιωτική βοήθεια προς τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Εσθονία, που συνορεύουν με τη Ρωσία.

Ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας, Hanno Pevkur, ανέφερε ότι οι ρωσικές ενέργειες έχουν στόχο να μετατοπίσουν την προσοχή της Δύσης από την Ουκρανία. «Αυτό ακριβώς θέλει η Ρωσία – να αποσπάσει την προσοχή μας από τη βοήθεια προς την Ουκρανία και να μας κάνει να εστιάσουμε στους δικούς μας φόβους. Αυτός είναι ο βασικός της στόχος», δήλωσε.»