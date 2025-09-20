Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας προχωρά σε αυστηροποίηση του ελέγχου των πληροφοριών που δημοσιεύονται από τον Τύπο. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι υποχρεούνται πλέον να ζητούν έγκριση από το ίδιο το Πεντάγωνο πριν δημοσιεύσουν οποιαδήποτε πληροφορία που το αφορά -είτε αυτή είναι διαβαθμισμένη είτε όχι.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως προβλέπεται, θα χάνουν την πρόσβασή τους στις πηγές εντός του Πενταγώνου.

Η αλλαγή αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με την Ένωση Αμερικανών Δημοσιογράφων να τη χαρακτηρίζει ως «επίθεση κατά της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας», εκφράζοντας φόβους για περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου και για θεσμική φίμωση της ενημέρωσης γύρω από κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Αυτές οι νέες προϋποθέσεις, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στους ενδιαφερόμενους δημοσιογράφους, αποτελούν ένα νέο σταθμό στη μάχη που διεξάγουν ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του εναντίον του παραδοσιακού Τύπου, τον οποίο κατηγορούν ότι δεν είναι ευνοϊκός απέναντί τους.

Οι πληροφορίες που προέρχονται από το υπουργείο Άμυνας «πρέπει να εγκρίνονται για να δημοσιοποιηθούν στο κοινό από έναν αξιωματούχο που θα είναι αρμόδιος για να τις εγκρίνει, και αυτό πριν από τη δημοσίευση και ακόμα κι αν η πληροφορία δεν είναι διαβαθμισμένη», αναφέρεται στο νέο έγγραφο.

Η πρόβλεψη φαίνεται έτσι να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους δημοσιογράφους μέσω εσωτερικών πηγών, πέραν των επίσημων διαύλων επικοινωνίας.

Ο μη σεβασμός αυτού του κανόνα αναφέρεται ρητά ότι αποτελεί λόγο για άρση της διαπίστευσης.

«Το Πεντάγωνο ζητάει πλέον από τους δημοσιογράφους να υπογράφουν μια δέσμευση ότι δεν θα λαμβάνουν πληροφορίες, ακόμη και αν δεν είναι διαβαθμισμένες, εκτός αν αυτό έχει ρητά εγκριθεί από την κυβέρνηση», συνοψίζει σε ανακοίνωσή της η δημοσιογραφική ένωση National Press Club της Ουάσινγκτον.

«Αυτό συνιστά άμεση επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και μάλιστα εκεί όπου ένα ανεξάρτητο βλέμμα έχει τη μεγαλύτερη σημασία: τον αμερικανικό στρατό», προστίθεται στο κείμενο, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της ένωσης Μάικ Μπαλσάμο, ο οποίος ζητάει από το Πεντάγωνο να επανεξετάσει αυτή την απαίτηση.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, επικεφαλής του «υπουργείου Πολέμου», σύμφωνα με την ονομασία που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος, υπεραμύνθηκε χθες, από την πλευρά του, μιας άλλης διάταξης αυτού του νέου εντύπου διαπίστευσης.

«Ο Τύπος δεν επιτρέπεται πλέον να περιφέρεται στους διαδρόμους μιας εγκατάστασης, στην οποία ισχύουν μέρα ασφαλείας. Ας φέρετε το σήμα σας και ας ακολουθείτε τους κανόνες – ή πηγαίνετε σπίτι σας», είπε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ