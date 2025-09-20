Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά την έγκριση του Κογκρέσου για να πουλήσει στο Ισραήλ στρατιωτικό υλικό και όπλα αξίας 6,4 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται επιθετικά ελικόπτερα τύπου Apache και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την ίδια μέρα ότι διεύρυνε τις επιχειρήσεις του στη Γάζα και βομβάρδισε υποδομές της Χαμάς, την ώρα που εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι δηλώνουν σοκαρισμένοι και χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Η είδηση για τη σχεδιαζόμενη πώληση βγήκε λίγες μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να γίνει και ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα.

Trump admin. plans to sell $6.4 billion in weapons to Israel as genocide reaches new heights: Report

Το σχέδιο προβλέπει συμφωνία 3,8 δισ. για 30 επιθετικά ελικόπτερα Apache, 1,9 δισ. για 3.250 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και άλλα 750 εκατ. για ανταλλακτικά και ενεργειακά συστήματα.

Η σθεναρή στήριξη του Ρεπουμπλικανού προέδρου προς το Ισραήλ έρχεται σε αντίθεση με τις αυξανόμενες επιφυλάξεις των Δημοκρατικών απέναντι στις επιχειρήσεις στη Γάζα. Την Πέμπτη, γερουσιαστές των ΗΠΑ κατέθεσαν ψήφισμα που ζητά αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ενώ περισσότεροι από τους μισούς Δημοκρατικούς στη Γερουσία ψήφισαν κατά νέων πωλήσεων όπλων.

Η Wall Street Journal έφερε στο φως το θέμα της πώλησης ελικοπτέρων και οχημάτων, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα την υπόθεση.

Οι ειδήσεις για την προοπτική αυτής της στήριξης δισεκατομμυρίων στο Ισραήλ, ήρθαν λίγες εβδομάδες μετά την ολοκληρωτική επίθεση του ισραηλινού στρατού κατά της Πόλης της Γάζας, της μεγαλύτερης αστικής περιοχής του παραλιακού θύλακα, όπου ζουν περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι.

Η επίθεση έχει οδηγήσει τον πληθυσμό να μετακινηθεί προς τις νότιες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν γλιτώσει από τη θανατηφόρα βία του Τελ Αβίβ.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, που έχει στόχο να τεθεί η πόλη υπό πλήρη ισραηλινή κατοχή, ο στρατός έχει βομβαρδίσει δεκάδες πολυκατοικίες, χαρακτηρίζοντάς τις «ουρανοξύστες τρομοκρατίας».