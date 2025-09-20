Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε χθες, Παρασκευή, ότι σχεδιάζει να πλήξει την πόλη της Γάζας με «ισχύ άνευ προηγουμένου», ενώ σχεδόν μισό εκατομμύριο κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή εν μέσω μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία έχει προκαλέσει διεθνείς επικρίσεις. Μετά την επιβεβαίωση της «ακλόνητης» αμερικανικής υποστήριξης, το Ισραήλ ξεκίνησε την Τρίτη χερσαία και αεροπορική επίθεση στο βόρειο τμήμα της Γάζας, στοχεύοντας στην εξουδετέρωση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, του οποίου η επίθεση στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 αποτέλεσε το έναυσμα για τον τρέχοντα πόλεμο.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στα αραβικά, καλώντας τον πληθυσμό να εγκαταλείψει την πόλη. Παρά τις προειδοποιήσεις, οι κάτοικοι περιγράφουν μια χαοτική κατάσταση. «Δεν έχουμε πουθενά να πάμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ουμ Μοχάμεντ αλ Χάταμπ, κάτοικος του καταυλισμού Σάτι, στο δυτικό τμήμα της Γάζας. «Τα επτά παιδιά μου κι εγώ ζούμε ακόμη σε σκηνές, στο δυτικό τμήμα της πόλης, αφού η κατοχή (το Ισραήλ) βομβάρδισε το σπίτι μας», πρόσθεσε.

Αριθμός εκτοπισμένων και ανθρωπιστικές απώλειες

Ο ΟΗΕ υπολόγιζε στα τέλη Αυγούστου τον πληθυσμό της πόλης και των περιχώρων της σε περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 480.000 από αυτούς έχουν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή, ενώ η πολιτική προστασία κάνει λόγο για λίγο μικρότερο αριθμό, 450.000 ανθρώπους.

Τα νοσοκομεία της Γάζας ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι χθες τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις ισραηλινές επιχειρήσεις σε όλο τον θύλακο, εκ των οποίων 11 στην πόλη της Γάζας. Λόγω των περιορισμών που ισχύουν για τα μέσα ενημέρωσης και της δυσκολίας πρόσβασης, το AFP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία αυτά.

Εκκένωση και δυσκολίες μετακίνησης

Η πολιτική προστασία ανέφερε επίσης αεροπορικά πλήγματα στη νότια Γάζα, στη Χαν Γιούνις. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του συνεχίζουν να «επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους» στην πόλη, ανακαλύπτοντας όπλα και «εξαλείφοντας τρομοκράτες». Ο συνταγματάρχης Αντραΐ διευκρίνισε ότι η οδός που είχε ανοίξει για την απομάκρυνση αμάχων 48 ώρες νωρίτερα έκλεισε, ενώ η μοναδική διέξοδος προς νότια κατεύθυνση είναι πλέον η αρ Ρασίντ, κατά μήκος της ακτής. Ο δρόμος παρέμεινε χθες υπερπλήρης, με πολίτες που κινούνταν με τα πόδια, με αυτοκίνητα ή ακόμα και με κάρα που έσερναν γαϊδούρια, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Η Νιβίν Άχμεντ, 50 ετών, διηγήθηκε πως «περπατήσαμε 15 χιλιόμετρα» για να φτάσει με επτά μέλη της οικογένειάς της στη Ντέιρ αλ Μπάλα. «Η πιο μικρή μου κόρη έκλαιγε από την κούραση. Σέρναμε ο καθένας και η καθεμιά με τη σειρά κάρο με κάποια υπάρχοντά μας». Η Μόνα Άμπντελ Καρίμ, 36 ετών, περιέγραψε πως δεν βρήκε τρόπο να μετακινηθεί προς νότο και κοιμάται με την οικογένειά της πάνω στον δρόμο αρ Ρασίντ δύο βράδια, περιμένοντας βοήθεια. «Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά περπατώντας, οι γονείς του άνδρα μου είναι ηλικιωμένοι και άρρωστοι, τα παιδιά είναι πολύ αδύναμα», είπε. Ο Χάλεντ αλ Ματζνταλάνι, κάτοικος δυτικής συνοικίας της Γάζας, πρόσθεσε: «Με πολλές δυσκολίες βρήκαμε χθες μέσο να φύγουμε το πρωί, ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και περιμέναμε ατελείωτες ώρες, αλλά ο οδηγός δεν ήρθε και δεν απαντάει πλέον. Πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε άλλη λύση, σε διαφορετική περίπτωση θα πεθάνουμε».

Διεθνείς αντιδράσεις και ανθρωπιστική κρίση

Η ισραηλινή επίθεση αποτελεί αντίποινα για την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 και έχει προκαλέσει τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας, με δεκάδες χιλιάδες θανάτους και εκτεταμένο εκτοπισμό των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων. Η διεθνής κοινότητα έχει καταδικάσει την επιχείρηση: ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την κατάσταση «αφόρητη, από ηθική, πολιτική και νομική άποψη». Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε από το Ισραήλ να «βάλει τέλος σε αυτή την καταστροφική εκστρατεία», ενώ το Λονδίνο τη χαρακτήρισε «εντελώς ανεύθυνη και κατακριτέα». Την Πέμπτη, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βέτο για να εμποδίσουν την υιοθέτηση σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, με τα υπόλοιπα 14 μέλη να τάσσονται υπέρ.

Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τμήματα της Γάζας, κάτι που το Ισραήλ διαψεύδει. Την Τρίτη, ανεξάρτητη επιτροπή που ενεργεί κατ’ εντολή των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων, κάτι που επίσης απορρίπτει το Ισραήλ. Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ είχε ως αποτέλεσμα 1.219 θανάτους, στην πλειονότητά τους άμαχους. Στη Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 65.141 θανάτους Παλαιστινίων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.