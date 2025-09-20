Περισσότεροι από 400 μουσικοί απέσυραν τα έργα τους από τις υπηρεσίες streaming στο Ισραήλ, συμμετέχοντας στην καμπάνια «No Music for Genocide», που ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα, ενώ το βρετανικό συγκρότημα Massive Attack ανακοίνωσε ότι θα μποϊκοτάρει πλήρως το Spotify, αναφέρει ο Guardian.

Στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην πολιτιστική αυτή πρωτοβουλία διαμαρτυρίας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα συγκαταλέγονται οι Arca, Fontaines DC, Kneecap, Primal Scream και Faye Webster. Οι καλλιτέχνες άλλαξαν τις περιοχές διάθεσης της μουσικής τους ώστε να αποκλείσουν το Ισραήλ ή ζήτησαν από τις δισκογραφικές τους να εφαρμόσουν γεωγραφικούς περιορισμούς, καλώντας και άλλους να πράξουν το ίδιο. Στην εκστρατεία συμμετέχουν επίσης αρκετές ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες.

Οι διοργανωτές, που τονίζουν ότι η καμπάνια είναι παγκόσμια, εθελοντική και χωρίς θεσμική υποστήριξη, ανέφεραν ότι την ξεκίνησαν ως απάντηση σε αυτό που χαρακτηρίζουν «γενοκτονία στη Γάζα, εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη, απαρτχάιντ στο Ισραήλ και πολιτική καταπίεση όσων στηρίζουν την Παλαιστίνη».

«Αυτή η χειροπιαστή πράξη είναι μόνο ένα βήμα για να τιμήσουμε τα παλαιστινιακά αιτήματα απομόνωσης και απονομιμοποίησης του Ισραήλ, καθώς σκοτώνει χωρίς συνέπειες στη διεθνή σκηνή», σημείωσαν σε ανάρτησή τους στο Instagram. «Δεν μποϊκοτάρουμε για να στοχοποιήσουμε άτομα: πρόκειται για απόρριψη της πολιτιστικής βιομηχανίας του απαρτχάιντ Ισραήλ, που συνεργάζεται με παγκόσμιους μουσικούς και μιντιακούς οργανισμούς για να ξεπλύνει το απαρτχάιντ και τη γενοκτονία. NO ART FOR APARTHEID, NO MUSIC FOR GENOCIDE».

Στην ιστοσελίδα της καμπάνιας διευκρινίζεται ότι το μποϊκοτάζ του Ισραήλ «δεν είναι αντισημιτισμός». Οι διοργανωτές παραδέχονται πως οι κινήσεις αυτές μπορεί να επηρεάσουν και Άραβες πολίτες του Ισραήλ, ωστόσο υποστηρίζουν ότι «οι γεωγραφικοί αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τη Δυτική Όχθη ή τη Γάζα, βάσει δοκιμών διαθεσιμότητας και ελέγχων στο Spotify API».

Την ίδια στιγμή, οι Massive Attack ζήτησαν από τη δισκογραφική τους Universal Music Group να αποσύρει τη μουσική τους όχι μόνο από όλες τις πλατφόρμες στο Ισραήλ, αλλά και συνολικά από το Spotify, επειδή ο CEO της εταιρείας, Daniel Ek, έχει επενδύσει στην εταιρεία στρατιωτικής τεχνητής νοημοσύνης Helsing. Το συγκρότημα υπενθύμισε ότι έχει σταματήσει να εμφανίζεται στο Ισραήλ ήδη από το 1999.

«Κατά την άποψή μας, το ιστορικό προηγούμενο της δράσης των καλλιτεχνών κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και τα εγκλήματα πολέμου και η γενοκτονία που διαπράττει σήμερα το κράτος του Ισραήλ καθιστούν την καμπάνια ‘No Music for Genocide’ επιτακτική», έγραψαν σε ανακοίνωσή τους στο Instagram. «Στην περίπτωση του Spotify, το οικονομικό βάρος που ήδη επιβαρύνει τους καλλιτέχνες, ενισχύεται από ένα ηθικό και δεοντολογικό φορτίο, καθώς τα χρήματα των θαυμαστών και η δημιουργική προσπάθεια των μουσικών χρηματοδοτούν τελικά θανατηφόρες, δυστοπικές τεχνολογίες. Φτάνει πια».

Σε σχόλιό τους στο Instagram χαρακτήρισαν την καμπάνια «μουσικό ισοδύναμο» της πρωτοβουλίας Film Workers for Palestine, στην οποία περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι στον κινηματογράφο δεσμεύτηκαν να μποϊκοτάρουν ισραηλινές εταιρείες και θεσμούς. Οι Massive Attack κάλεσαν όλους τους καλλιτέχνες να μετατρέψουν «τη θλίψη, την οργή και τη δημιουργικότητά τους σε μια συλλογική, λογική και αναγκαία δράση για να τερματιστεί η ανείπωτη κόλαση που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι κάθε ώρα».