Με ένα δημοσίευμα «βόμβα» η βρετανική Daily Mail αναφέρεται στον τραγικό θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού, τονίζοντας ότι η οικογένειά της κατηγορεί το NHS (Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας) ότι την άφησε να πεθάνει. Η 30χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Knightsbridge του Λονδίνου στις 11 Σεπτεμβρίου, μετά από τσίμπημα εντόμου.

Η Μαρίσσα βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της από την οικιακή βοηθό στο πολυτελές σπίτι όπου ζούσε με τους γονείς της στο κεντρικό Λονδίνο.

Από τον καρκίνο και τη σπάνια ασθένεια, στον αιφνίδιο θάνατο

Σε μία τραγική ειρωνεία, η Μαρίσσα είχε νικήσει τον καρκίνο του μαστού και μία εξαιρετικά σπάνια αιματολογική ασθένεια λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της. Τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, είχε εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την υγεία της απευθυνόμενη σε δύο μεγάλα νοσοκομεία του Λονδίνου. Στο ένα μάλιστα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, ωστόσο οι γιατροί αποφάσισαν τελικά να την αφήσουν να επιστρέψει στο σπίτι.

Σύμφωνα πάντα με το βρετανικό μέσο, η εύπορη οικογένεια Λαιμού, μία από τις μεγαλύτερες δυναστείες της ελληνικής ναυτιλίας, ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά. Συγγενής της δήλωσε:

«Φυσικά θα κινηθούν εναντίον τους. Αυτό είναι 100% αμέλεια. Η Μαρίσσα χάθηκε εξαιτίας τους. Θα μπορούσαν να την κρατήσουν ένα βράδυ, να την παρακολουθήσουν, να της δώσουν αντιβιοτικά, και θα την είχαν σώσει. Πήγε στο σωστό μέρος για θεραπεία. Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η Μαρίσσα, η οποία εργαζόταν ως ηθοποιός θεάτρου, είχε επιστρέψει πρόσφατα στο Λονδίνο από διακοπές με την οικογένειά της στο Πόρτο Χέλι. Στις 9 Σεπτεμβρίου άρχισε να αισθάνεται ζάλη, φαγούρα και υψηλό πυρετό. Κάλεσε ασθενοφόρο και γιατρός κατέγραψε πυρετό 39°C, αλλά η ίδια αποφάσισε να μείνει στο σπίτι.

Την επόμενη ημέρα, επισκέφθηκε την κλινική Leaders in Oncology Care (LOC) στη Harley Street, όπου είχε λάβει χημειοθεραπεία στο παρελθόν. Εκεί υποβλήθηκε σε εξετάσεις αίματος, έλαβε ενδοφλέβια αντιβίωση και αντιισταμινικά, ενώ λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο University College London Hospital (UCLH).

Στο UCLH, σύμφωνα με την οικογένεια, εξετάστηκε από νοσηλευτές αντί για γιατρούς. Μετά από εξετάσεις, οι γιατροί αποφάσισαν να την αποδεσμεύσουν στις 18:30 το απόγευμα, δίνοντάς της αντιβιοτικά για το σπίτι. Η ίδια όμως εξακολουθούσε να αισθάνεται πολύ άσχημα.

Λίγες ώρες αργότερα, αποκοιμήθηκε και δεν ξύπνησε ποτέ ξανά. Η οικιακή βοηθός τη βρήκε νεκρή το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι η επίσημη διάγνωση ήταν «τοξική επίδραση δηλητηρίου» από «τσίμπημα ζώου ή εντόμου».

«Καμία μητέρα δεν πρέπει να θάβει το παιδί της»

Συγγενής της τόνισε: «Η Μαρίσσα σώθηκε από τον καρκίνο και τώρα συνέβη αυτό. Έχασε τη ζωή της μέσα σε λίγες ώρες. Καμία μητέρα δεν πρέπει να θάβει το κοριτσάκι της».

Η μητέρα της, Μπέσυ, πιστεύει ότι η κόρη της χάθηκε εξαιτίας αμέλειας: «Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει. Αν δεν ήταν επείγον, ο ογκολόγος της δεν θα είχε καλέσει ασθενοφόρο».

Η καλλιτεχνική της πορεία

Η Μαρίσσα ήταν παθιασμένη με το μουσικό θέατρο από μικρή. Σπούδασε στη Νέα Υόρκη και στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, ενώ είχε ζήσει και εργαστεί σε Λονδίνο και ΗΠΑ. Το 2018 επέστρεψε στο Λονδίνο, όπου σκηνοθέτησε, παρήγαγε και πρωταγωνίστησε στον «Ρωμαίο και Ιουλιέτα» τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ ετοίμαζε την παράσταση «Όλιβερ».

Παρά την τεράστια οικογενειακή περιουσία, δούλευε σε παιδικούς σταθμούς και ως ρεσεψιονίστ, ακολουθώντας παράλληλα το πάθος της για τη σκηνή.

Η μάχη με τον καρκίνο

Σύμφωνα με την Daily Mail, τον Απρίλιο του 2023 διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και υπεβλήθη σε έξι μήνες «επιθετικής χημειοθεραπείας». Μετά την επέμβαση, χρειάστηκε να νοσηλευθεί τέσσερις εβδομάδες σε ΜΕΘ λόγω της σπάνιας ασθένειας HLH (Hemophagocytic Lymphohistiocytosis), την οποία ξεπέρασε με επιτυχία.

Αναμονή για την ιατροδικαστική έρευνα

Η οικογένεια αναμένει ακόμη τα αποτελέσματα της νεκροψίας. «Αυτό μας κρατά σε αγωνία, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη», δήλωσε συγγενής.

Το Inner West London Coroner’s Court επιβεβαίωσε ότι διερευνά τον ξαφνικό θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού.