Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε μια έντονη στιγμή με δημοσιογράφο από την Αυστραλία, όταν τον ρώτησε αν είναι «κατάλληλο» ο πρόεδρος να πλουτίζει ενώ βρίσκεται στο αξίωμα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για την επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τραμπ δέχτηκε την ερώτηση από τον Τζον Λάιονς του Australian Broadcasting Corporation, αν ένας πρόεδρος εν ενεργεία «πρέπει να εμπλέκεται σε τόση επιχειρηματική δραστηριότητα», εν μέσω αναφορών ότι ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν αποκομίσει δισεκατομμύρια από τότε που επέστρεψε στην εξουσία.

«Τα παιδιά μου τρέχουν την επιχείρηση. Εγώ είμαι εδώ», απάντησε ο Τραμπ, πριν ρωτήσει τον Λάιονς από πού κατάγεται. «Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή βλάπτετε πάρα πολύ την Αυστραλία και αυτοί θέλουν να τα πηγαίνουν καλά μαζί μου», του είπε.

«Ξέρετε ότι ο ηγέτης σας έρχεται πολύ σύντομα να με δει. Θα του μιλήσω για εσάς. Δημιουργείτε πολύ κακό κλίμα», πρόσθεσε ο πρόεδρος, αναφερόμενος στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος ελπίζει να κανονίσει μια συνάντηση με τον Τραμπ, χωρίς όμως να έχει οριστεί ημερομηνία.

Reporter: Should a President in office be engaged in so much business activity?



Trump: Where are you from?



Reporter: Australia.



Trump: You are hurting Australia very much right now. I will tell about this to your leader.



Reporter: Excuse me.



Trump: Be quiet. pic.twitter.com/nZFiZ1o9Es — Clash Report (@clashreport) September 16, 2025

Στη συνέχεια, ο Τραμπ είπε στον Λάιονς να «σωπάσει», καθώς προσπαθούσε να συνεχίσει και να δεχθεί άλλη ερώτηση από τους παρευρισκόμενους.

Πριν την έντονη ανταλλαγή, ο δημοσιογράφος είχε ρωτήσει απευθείας πόσο πιο πλούσιος είναι ο Τραμπ σε σχέση με τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

«Λοιπόν, δεν ξέρω τις περισσότερες συμφωνίες που έχω κάνει, πέρα από ό,τι κάνουν τα παιδιά μου, τα οποία τρέχουν την επιχείρησή μου», είπε ο Τραμπ. «Αλλά οι περισσότερες συμφωνίες που έχω κλείσει έγιναν παλιότερα».

«Έχω χτίσει κτίρια, όπως χτίζω κι εδώ ένα κτίριο», πρόσθεσε, δείχνοντας προς μια περιοχή όπου είπε ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει μια αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο, με εκτιμώμενο κόστος 200 εκατομμυρίων δολαρίων.