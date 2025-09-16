Δύο έφηβοι στη Φλόριντα προκάλεσαν ζημιές ύψους άνω των 50.000 δολαρίων στη σχολική βιβλιοθήκη και καταγγέλθηκαν στην αστυνομία από τις ίδιες τις μητέρες τους, σύμφωνα με τις Αρχές.

Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν ως ο 12χρονος Felix Cohen Romero και ο 13χρονος Bentley Ryan Wehrly, οι οποίοι ομολόγησαν τον βανδαλισμό της βιβλιοθήκης του σχολείου Friendship Elementary στη Deltona, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Facebook από το γραφείο του σερίφη της Volusia.

Χαοτικές εικόνες από κάμερες σώματος που δημοσιεύτηκαν στο Facebook την Κυριακή έδειχναν αστυνομικούς να ανταποκρίνονται σε συναγερμό για πυρκαγιά στη 1 π.μ. Με τα όπλα τους στα χέρια, περπατούσαν μέσα σε ένα λαβύρινθο από σκουπίδια που ήταν σκορπισμένα σε διάφορα δωμάτια της σχολικής βιβλιοθήκης.

Friendship Elementary vandalized Posted by Volusia Sheriff's Office on Sunday, September 14, 2025

Μια γυάλινη πόρτα ήταν σπασμένη, το κέντρο πολυμέσων είχε υποστεί βανδαλισμούς, τα έπιπλα ήταν σπασμένα και τα βιβλία πεταμένα παντού, ενώ οι πόρτες ήταν καλυμμένες με γκράφιτι, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Οι δύο νεαροί φάνηκαν στις κάμερες παρακολούθησης ακριβώς πριν εισβάλουν στη βιβλιοθήκη, με τον έναν να φοράει καπέλο και τους δύο να φορούν μάσκες, σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε το γραφείο του σερίφη της Volusia.

Στη συνέχεια, οι ταραξίες επέστρεψαν για να θαυμάσουν το έργο τους και να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη ζημιά αργά το βράδυ της Κυριακής, ενεργοποιώντας τον συναγερμό πυρκαγιάς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αφού δημοσιεύτηκε το βίντεο, οι μητέρες των δύο αγοριών τους κατήγγειλαν, αναφέρει η New York Post.

Κάθε αγόρι κατηγορείται για δύο αδικήματα διάρρηξης, δύο αδικήματα παράνομης εισόδου σε σχολικό χώρο, κακόβουλη ζημιά και κλοπή, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.