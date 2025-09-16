Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών γνωστοποίησε χθες Δευτέρα ότι έδωσε το «πράσινο φως» για την πιθανή πώληση δέκα μαχητικών αεροσκαφών F-16 πολλαπλών ρόλων στο Περού, μαζί με πλήρη λίστα συναφούς εξοπλισμού, οπλικών συστημάτων και υπηρεσιών, με συνολική αξία που εκτιμάται στα 3,42 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανέφερε η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA).

Βασικοί ανάδοχοι της σύμβασης είναι οι Lockheed Martin, General Electric Aerospace και RTX (σ.σ. η πρώην Raytheon Technologies), διευκρινίζει το δελτίο Τύπου.

Μένει η συναλλαγή να εγκριθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο, που ειδοποιήθηκε όπως προβλέπει η νομοθεσία, κάτι πάντως που πλην ελαχίστων εξαιρέσεων είναι τυπική διαδικασία.