Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ προκάλεσε κύμα καταδίκης και πένθους από ηγέτες σε όλο το πολιτικό φάσμα. Ωστόσο, απουσίαζε η φωνή ενός ενωτικού ηγέτη που θα καλούσε σε ηρεμία. Κανείς δεν φαινόταν κατάλληλος να αναλάβει τον ρόλο της παρηγοριάς και της ενότητας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν με προέδρους και θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας. «Ψάχνω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να εντοπίσω αυτό το πρόσωπο», δήλωσε ο πρώην κυβερνήτης της Ιντιάνα, Μιτς Ντάνιελς, στο Politico. Ο Ντάνιελς, Ρεπουμπλικάνος από μια πιο ευγενική εποχή της αμερικανικής πολιτικής, δεν ήταν ο μόνος που διαπίστωσε τη ζοφερή κατάσταση. Ο Μπιλ Ντέιλι, πρώην επικεφαλής προσωπικού του προέδρου Μπάρακ Ομπάμα, ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «είναι ο μόνος που μπορεί να το κάνει, γιατί τους εκπροσωπεί όλους». Ο βουλευτής Ντον Μπέικον, εμβληματικός Ρεπουμπλικάνος από τη Νεμπράσκα, δήλωσε ότι ελπίζει ο πρόεδρος να αναλάβει την πρόκληση, προσθέτοντας: «Αλλά είναι λαϊκιστής, και οι λαϊκιστές τρέφονται από την οργή».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το Οβάλ Γραφείο, αργά την Τετάρτη, ο Τραμπ καταδίκασε τη βία στο πανεπιστήμιο Utah Valley, που οδήγησε στον θάνατο του 31χρονου συντηρητικού. Ο πρόεδρος, που έχει επιζήσει δύο αποπειρών κατά της ζωής του, αναφέρθηκε στη μάστιγα της «δαιμονοποίησης όσων διαφωνούν, μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο, με τον πιο μισητό και απαίσιο τρόπο». Ωστόσο, έριξε και την ευθύνη στη «ριζοσπαστική αριστερά», που σύμφωνα με τον ίδιο συνέκρινε τον Κερκ με «ναζί και τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες του κόσμου». Ο Τραμπ είτε αρνήθηκε ενεργά, είτε με μεγάλη δυσκολία και μόνο προσωρινά, να αναλάβει τον ρόλο του παρηγορητή ή ενωτικού ηγέτη. Συχνά έχει δαιμονοποιήσει τους αντιπάλους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει απειλήσει με περικοπή ομοσπονδιακών κονδυλίων σε υποθέσεις που διαφωνεί ιδεολογικά. Η προηγούμενη ρητορική του περιλάμβανε υπερηφάνεια ότι θα μπορούσε να σταθεί «στη μέση της Fifth Avenue και να πυροβολήσει κάποιον» χωρίς να χάσει ψηφοφόρους και πρόσφατα διέταξε την Εθνοφρουρά να περιπολεί σε πόλεις όπου οι Δημοκρατικοί ηγέτες, κατά την άποψή του, αφήνουν την εγκληματικότητα να εκτροχιαστεί.

Για ορισμένους, ο ίδιος ο Τραμπ αποτελεί μέρος του προβλήματος. Ως πρόεδρος, έχει τη δύναμη να ηρεμήσει μια ήδη τεταμένη κατάσταση ή να την οξύνει. «Υπάρχει μια βίαιη υποβόσκουσα δύναμη, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην την απελευθερώσουμε», δήλωσε ο Ουίλιαμ Μπάρμπερ, επιδραστικός πάστορας και ακτιβιστής πολιτικών δικαιωμάτων, που συνπροεδρεύει στην Poor People’s Campaign, η οποία υπερασπίζεται τους φτωχότερους πολίτες. Η καμπάνια ιδρύθηκε από τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ το 1968. Ο Μπάρμπερ υποστήριξε ότι ίσως κανένα άτομο μόνο του να μην μπορεί να παίξει τον ρόλο για τη μείωση της έντασης. «Έχει ο πρόεδρος ευθύνη αυτή τη στιγμή; Ναι», πρόσθεσε. «Αλλά στην ιστορία μας ποτέ δεν υπήρξε ένα μόνο άτομο. Είναι ο πρόεδρος, τα εκκλησιαστικά κηρύγματα και οι πολιτικοί που κατέχουν κρίσιμες θέσεις ηγεσίας που πρέπει να αναλάβουν δράση αυτή τη στιγμή».

Όταν ερωτήθηκε εάν θα μπορούσε να γίνει ο ενωτικός ηγέτης της χώρας, ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε τα λόγια του Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης: «Απόψε, ζητώ από όλους τους Αμερικανούς να δεσμευτούν στις αμερικανικές αξίες για τις οποίες ο Τσάρλι Κερκ έζησε και πέθανε. Τις αξίες της ελευθερίας του λόγου, της υπηκοότητας, του κράτους δικαίου και της πατριωτικής αφοσίωσης και αγάπης προς τον Θεό. Ο Τσάρλι ήταν το καλύτερο της Αμερικής και το τέρας που του επιτέθηκε, επιτέθηκε σε όλη τη χώρα μας. Ένας δολοφόνος προσπάθησε να τον φιμώσει με μια σφαίρα, αλλά απέτυχε, γιατί μαζί θα διασφαλίσουμε ότι η φωνή, το μήνυμα και η κληρονομιά του θα ζήσουν για αναρίθμητες γενιές». Στην ερώτηση πώς θα ήθελε οι υποστηρικτές του να αντιδράσουν στη δολοφονία του Κερκ, ο Τραμπ απάντησε: «Ήταν υπέρ της μη βίας. Έτσι θέλω να βλέπω τους ανθρώπους». Ωστόσο, σε άλλη ερώτηση πρόσθεσε: «Υπάρχουν τρελοί της ριζοσπαστικής αριστεράς εκεί έξω και απλά πρέπει να τους νικήσουμε».

Λίγοι γνωρίζουν πώς να ενώσουν ξανά έναν κοινωνικό ιστό που φαίνεται αμετάκλητα ραγισμένος. «Δεν υπάρχει κανείς που να εμπιστεύεται αρκετά για να παίξει αυτόν τον ρόλο», δήλωσε ο Μάικ Ρίτσι, πρώην διευθυντής επικοινωνιών του προέδρου της Βουλής, Πολ Ράιαν. Ο Ρίτσι είχε συντάξει τις δηλώσεις του Ράιαν αμέσως μετά τη δολοφονική επίθεση κατά του βουλευτή Στιβ Σκάλις το 2017 σε προπόνηση αγώνα μπέιζμπολ του Κογκρέσου. «Και στην απουσία μιας τέτοιας φωνής, οι άνθρωποι απλώς καταφεύγουν περισσότερο στις δικές τους ομάδες: είναι πιο πιθανό να μοιραστούν αυτά που λέει η Μέγκιν Κέλι παρά αυτά του προέδρου».

Ο Τραμπ εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να αναλάβει τον ρόλο, σύμφωνα με τον Άρι Φλάισερ, πρώην εκπρόσωπο του Τζορτζ Μπους. Όταν ο πρώην πρόεδρος ανέβηκε σε σωρό ερειπίων μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο Φλάισερ σημείωσε ότι η χώρα ήταν διχασμένη, αλλά η επίθεση στην Αμερική είχε ενώσει τη χώρα. «Δεν συμφωνώ ότι είναι αδύνατο για τους ηγέτες να ενώσουν τους ανθρώπους, γιατί το είδα να συμβαίνει», πρόσθεσε. Πράγματι, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, πιστός του MAGA, παρευρέθηκε στην τελετή επετείου μαζί με την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, μια καθιερωμένη Δημοκρατική, δείχνοντας ότι υπάρχει ελπίδα για να γεφυρωθεί το κομματικό χάσμα.

«Η βία και η κακεντρέχεια πρέπει να εκκαθαριστούν από τη δημόσια σφαίρα», δήλωσε ο Μπους μέσω του προεδρικού του κέντρου, ενώ ο Ομπάμα ανήρτησε: «Αυτού του είδους η απαίσια βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας». Ο πρώην πρόεδρος, Μπιλ Κλίντον, δεσμεύτηκε να «εντείνει τις προσπάθειες για να συμμετέχουμε σε έντονο, αλλά ειρηνικό διάλογο». Ωστόσο, κανείς δεν φαίνεται να μπορεί να βρει τα λόγια ή την αξιοπιστία ή την ηθική εξουσία, για να καταπραΰνει την οργή αυτής της αμερικανικής εποχής, μια οργή που δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

Ο Τραμπ είναι τόσο ασθένεια για το πολιτικό σώμα όσο και σύμπτωμα. Η μειωμένη εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, τα κατακερματισμένα μέσα ενημέρωσης και οι δεκαετίες φθίνουσας κοινωνικής και θρησκευτικής επιρροής συγκρούονται. Δεν υπάρχει κανένας όπως ο πάστορας Μπίλι Γκράχαμ να απευθυνθεί σε ευρύ κοινό πιστών και να επικαλεστεί τους καλύτερους αγγέλους των Αμερικανών. Ο πάπας, Αμερικανός, δεν έχει ακόμη αναφερθεί στον θάνατο του Κερκ, αν και οι Αμερικανοί επίσκοποι έκαναν έκκληση για μια εθνική αναθεώρηση που θα μας απαλλάξει «μια για πάντα από την ανόητη βία».

«Ο Μπίλι Γκράχαμ μιλούσε ως κάποιος που είχε κάτι να προσφέρει σε όλους, αντί για κάποιον που μιλούσε για μια φυλή και αυτό το χάσαμε», δήλωσε ο Μάικλ Γουίρ, πρώην σύμβουλος θρησκευτικής επικοινωνίας του Ομπάμα. Ο Γουίρ τόνισε ότι η δολοφονία του Κερκ και η έλλειψη ενωτικού ηγέτη ύστερα από αυτήν, αποκαλύπτει κάτι για την αμερικανική πολιτική το 2025. «Οι πολιτικοί παλαιότερα είχαν την εκτίμηση από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές τους για την ικανότητά τους να μιλούν και να πείθουν άλλους που δεν ανήκαν στους βασικούς τους υποστηρικτές», είπε. «Τώρα, ο κοινός ορισμός ενός καλού πολιτικού είναι κάποιος που υπερέχει στο να κατευθύνει και να κινητοποιεί την οργή των βασικών του υποστηρικτών ενάντια σε έναν εχθρό».