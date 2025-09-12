Στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το ισραηλινό πλήγμα στο Κατάρ ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντάνον, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό του Κατάρ, Αλ Θάνι, ανέφερε ότι «η ιστορία δεν θα είναι επιεικής με τους συνεργούς. Είτε το Κατάρ θα καταδικάσει τη Χαμάς, θα την εκδιώξει και θα την παραδώσει στη δικαιοσύνη, είτε θα το κάνει το Ισραήλ». Υπογράμμισε, δε, ότι «δεν θα υπάρχει ασυλία για τους τρομοκράτες».

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ντάνον συνέδεσε την επικαιρότητα με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου λέγοντας ότι «σήμερα, στις 11 Σεπτεμβρίου, ο κόσμος θυμάται την τρομοκρατική επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν ο Μπιν Λάντεν εξοντώθηκε στο Πακιστάν, το ερώτημα δεν ήταν “γιατί δέχτηκε επίθεση σε ξένο έδαφος;”, αλλά “γιατί του δόθηκε καταφύγιο εξαρχής;”. Δεν υπήρχε ασυλία για τον Μπιν Λάντεν και δεν μπορεί να υπάρχει ασυλία για τη Χαμάς».

Το Κατάρ κατήγγειλε την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου ως «άδικη επίθεση» και «παραβίαση της κυριαρχίας κράτους-μέλους των Ηνωμένων Εθνών», προειδοποιώντας ότι συνιστά «σοβαρή απειλή για τη διεθνή και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ ανέφερε ότι ο στόχος ήταν οικιστική περιοχή που φιλοξενούσε την ομάδα διαπραγματευτών της Χαμάς και τις οικογένειές τους, γνωστή σε διπλωμάτες και δημοσιογράφους που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο νεαρός αξιωματικός ασφαλείας Σαάντ Μοχάμεντ Αντόσι, 22 ετών, καθώς και άλλοι πολίτες και μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Επρόκειτο για μια κατοικημένη περιοχή και οι επιθέσεις τρόμαξαν όσους ζούσαν εκεί. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται σχολεία και διπλωματικές κατοικίες», ανέφερε ο Αλ Θάνι.

Ο κ. Αλ Θάνι υπενθύμισε ότι η ύπαρξη του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν στην Ντόχα και οι διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ είχαν οδηγήσει το 2020 σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Αφγανιστάν, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ποτέ δεν στόχευσαν τους διαπραγματευτές». Αντίθετα, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ ότι «διαστρεβλώνει» αυτό το μοντέλο και ότι «οι σημερινοί ηγέτες του Ισραήλ είναι αλαζόνες και πιστεύουν ότι απολαμβάνουν ατιμωρησία».

Το Κατάρ υπογράμμισε ότι η συνεργασία του με τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο έχει ήδη οδηγήσει στην απελευθέρωση 148 ομήρων και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Δήλωσε ότι «δεν θα δεχτεί καμία επίθεση στην κυριαρχία του» και διατηρεί το δικαίωμα απάντησης με μέσα που εγγυάται το διεθνές δίκαιο.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «οδηγείται από αιμοσταγείς εξτρεμιστές που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο» και διερωτήθηκε: «Πώς μπορούμε να φιλοξενούμε Ισραηλινούς εκπροσώπους, όταν έχουν διαπράξει αυτή την επίθεση; Έχετε ακούσει ποτέ για κράτος που επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο σε διαμεσολαβητή;».

Κλείνοντας ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων και κρατουμένων, απρόσκοπτη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και άρση του αποκλεισμού της Γάζας, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση στη λύση των δύο κρατών ως «τη μόνη οδό προς την ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ